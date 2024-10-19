6 حقائق عن «قمة» ليفربول وتشيلسي



معتز الشامي (أبوظبي)



يحتضن ملعب «أنفيلد»، مباراة ليفربول وتشيلسي «الأحد»، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدخل ليفربول موقعة تشيلسي، وهو على رأس جدول ترتيب «البريميرليج»، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الرابع وله 14 نقطة.

ونستعرض 6 من أهم الحقائق والأرقام الخاصة بالقمة بين الفريقين.

بعد هزيمة ليفربول، 3 مباريات متتالية في الدوري أمام تشيلسي بين 2013 و2014، خسر «الريدز» الآن مباراتين فقط، من آخر 19 مباراة ضد «البلوز»، وفاز 7 لقاءات، و10 تعادلات.

صنع ثنائي تشيلسي، كول بالمر ونوني مادويكي 15 فرصة لبعضهما البعض في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الفرص بين أي ثنائي في المسابقة.

ورغم فوز سلوت مدرب ليفربول بسبع من مبارياته الثماني في الدوري، واحتلاله الصدارة، إلا أن ليفربول سجل ثالث أعلى معدل أهداف متوقعة في الدوري، خلال أول سبع مباريات في موسم 2024-25 خلف تشيلسي وتوتنهام.

استقبلت شباك ليفربول أقل عدد من الأهداف «2»، وحافظ الفريق على نظافة شباكه «5 كلين شيت»، ولديه أقل معدل أهداف متوقعة ضده من أي فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يصبح إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، المدرب الخامس فقط الذي يفوز بكل من مبارياته الأربع الأولى خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حال التفوق على ليفربول، بعد سلوت، وبوبي جولد، وجون جريجوري، ولويز فيليبي سكولاري.

لم يُهزم ليفربول في آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، رغم أن 5 من هذه المباريات انتهت بالتعادل وحقق فوزاً وحيداً.

وفاز تشيلسي مرة واحدة في آخر 9 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول وتعادل في 5 وخسر 3.