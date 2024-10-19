زيدان على «رادار» مانشستر يونايتد



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الفرنسي «الأسطورة» زين الدين زيدان، في طريقه لاستئناف نشاطه التدريبي، والتوقيع لأحد الأندية الكبرى في أوروبا، بعد سنوات من الراحة، منذ أن ترك تدريب ريال مدريد في يونيو 2021.

وكشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية النقاب، عن أن زيدان المُتوج بـ «مونديال 1998» لاعباً، يقترب من الجلوس مجدداً على «دكة المدربين».

وقالت الصحيفة إنه على اتصال دائم مع إدارة مانشستر يونايتد، في الأسابيع الأخيرة، من أجل تولي مهمة قيادة «الشياطين الحمر»، خلفاً للهولندي إيريك تن هاج الذي ساءت النتائج في عهده، لدرجة وصلت هذا الموسم إلى أدنى مستوياتها، حيث يقبع الفريق في «المركز 14» بالدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين فقط، والتعادل مرتين، بينما خسر 3 مباريات.

وأضافت الصحيفة أن جان كلود بلان المدير العام للرياضة في شركة «إينيوس سبورت»، التابعة لرجل الأعمال السير جيم راتكليف الشريك في ملكية النادي، والمسؤول عن نشاط كرة القدم، فتح خط حوار دائم مع زيدان لإقناعه بتولي المهمة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ذا إندبيندنت» أنه حتى وإن كان زيدان لم يحسم موقفه، فإنه بصدد دراسة العرض الإنجليزي، وسيكون منفتحاً على خوض مغامرة تدريبية جديدة في «البريميرليج»، وهو ما أكدته أيضاً صحيفة «ديفينس سنترال».

ولم يدرب «زيزو» أي فريق غير ريال مدريد، بدءاً من الرديف في «لوكاستيلا»، والفريق الأول عام 2016، وحقق معه الفوز بدوري الأبطال الأوروبي 3 مرات متتالية، ثم رحل في 2018، ليعود في فترة ولاية ثانية في مارس 2019، قبل أن يرحل نهائياً في يونيو 2021.

وخلال هذه الفترة الطويلة، تلقى زيدان عروضاً كثيرة من بايرن ميونيخ الألماني، وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ومنتخب الجزائر وغيرها، ولكنه لم يحرك ساكناً، على أمل تحقيق حلمه بتدريب منتخب فرنسا، ولكن تمديد عقد ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي، حتى «مونديال 2026»، قضى على آماله.