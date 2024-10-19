تشيلسي وليفربول.. من يتفوق تسويقياً؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يتفوق تشيلسي في «القيمة التسويقية» على ليفربول، قبل القمة المرتقبة التي تجمع الفريقين «الأحد»، على ملعب «أنفيلد»، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تبلغ القيمة التسويقية لتشيلسي 954.20 مليون يورو، وهو أغلى من ليفربول التي تصل قيمته التسويقية إلى 931 مليون يورو.

ويعد كول بالمر جناح تشيلسي، أغلى لاعب في القمة، حيث تبلغ قيمته 90 مليون يورو، ويأتي خلفاً له الكولومبي لويس دياز لاعب «الريدز» بـ 80 مليون يورو.

ويحتل المركز الثالث في قائمة الأغلى، مويسيس كايسيدو بـ 75 مليون يورو، بالتساوي مع زميله إنزو فيرنانديز، وثنائي ليفربول ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي، ومن خلفهم ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول بـ 70 مليون يورو.

ثم داروين نونيز مهاجم ليفربول وكريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي بقيمة 65 مليون يورو لكل منهما.

وأخيراً يأتي في قائمة الأغلى، المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وزميله كودي جاكبو وبيدرو نيتو جناح تشيلسي بقيمة 55 مليون يورو لكل منهما، ومن بعدهم ليفي كولويل مدافع النادي اللندني بـ 50 مليون يورو، بالتساوي مع دييجو جوتا مهاجم «الريدز».