كوزمين: طوينا صفحة النصر والتركيز على سبهان



معتصم عبدالله (دبي)

واصل الشارقة «انطلاقته الملكية» في الموسم الحالي، بفوزه على مضيفه النصر 2-0، في دور الستة عشر للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، وهو «الانتصار التاسع» من أصل 10 مباريات، خاضها «الملك» في مستهل الموسم الحالي، على صعيد كل المسابقات، مقابل التعادل في مباراة أمام الوحدات الأردني 2-2 في «أبطال آسيا 2».

وأكمل التأهل المستحق للشارقة إلى ربع نهائي «البطولة الأغلى»، سلسلة النتائج الإيجابية لـ «الملك» كل المسابقات، بتصدره «دوري أدنوك للمحترفين» بـ «العلامة الكاملة» برصيد «15 نقطة» من 5 انتصارات، إضافة إلى تأهله ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بالفوز في مباراتي الدور الأول أمام خورفكان 1-0، و2-1، بجانب منافسته على صدارة المجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا 2»، برصيد 4 نقاط، بالفوز على مضيفه الاستقلال الطاجيكي 1-0، والتعادل مع الوحدات 2-2.

وحول مواجهة النصر، قال الروماني كوزمين: «خضنا مباراة صعبة أمام منافس يملك إمكانات تكتيكية جيدة ومدرباً متميزاً»، لافتاً إلى أن فريقه لم يتعامل بشكل جيد مع المباراة في الشوط الأول الذي مالت فيه كفة الأفضلية للنصر، قبل أن يتحسن الأداء بشكل أفضل في الشوط الثاني، بتسجيل هدفين كفلا للفريق التأهل إلى الدور الثاني.

وحول النتائج الإيجابية لفريقه في أول 10 مباريات في الموسم، قال: «تركيزي حالياً على مباراة سبهان أصفهان في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، والخيارات المتاحة، ونستهدف كل مباراة على حدة»، لافتاً إلى أن بعض لاعبيه شعروا بـ «الإعياء» في مباراة النصر، أمثال «ثنائي» الدفاع شاهين وميلوني، مجدداً التأكيد على أهمية التركيز على كل مباراة على حدة، واللعب بعقلية الفوز في كل المباريات.

في المقابل، أثنى الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، على أداء فريقه في المباراة رغم الخسارة، وقال: «أشكر اللاعبين على الأداء، خاصة في الشوط الأول، سيطرنا على معظم أوقات المباراة، وصنعنا العديد من الفرص»، لافتاً إلى أن «الأخطاء الفردية» كلفت فريقه استقبال هدفين في الشوط الثاني.

نتائج الشارقة هذا الموسم



5 انتصارات في «دوري أدنوك للمحترفين»

2 فوز في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

1 فوز في أول مباراة ضمن «كأس رئيس الدولة»

2 فوز وتعادل في أول مباراتين بـ «دوري أبطال آسيا 2»