«الجولف» ينضم إلى تحدي دبي للياقة البدنية

دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجولف، عن الانضمام للمرة الأولى إلى فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية الذي ينطلق في نسخته الثامنة 26 أكتوبر الجاري، مما يسمح للمشاركين بالوصول إلى دروس تعلم الجولف، ومرافق التدريب، وجلسات اللياقة البدنية، وأجهزة المحاكاة، والمشي المجتمعي المسائي في عقارات جميرا للجولف.

وأكد اتحاد الجولف أن الفعاليات المقدمة، تتضمن برامج تعريفية بأساسيات اللعبة تحت إشراف الاتحاد الدولي للاعبين الهواة، مدعومة بإطلاق العنان للبرنامج في المدارس، والوجود في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تستضيف دروساً في الجولف، بجانب المشاركة في «ميني جولف».

وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «إن تحدي دبي للياقة البدنية، منصة متميزة لجعل الجولف في متناول الجميع، وتجربتها واختبار مهاراتهم فيها، خصوصاً الشريحة التي تختبر اللعبة للمرة الأولى».

وأضاف: «تساعد لعبة الجولف على رفع التركيز الذهني، مع تعزيز الجانب البدني، في تناغم مع الأهداف التي أطلق من خلالها تحدي دبي للياقة البدنية، في تبني أنماط صحية عبر تشجيع الشرائح المجتمعية كافة، لتبني الرياضة أسلوب حياة».

وقال: «فوائد صحية كثيرة يمكن للمشاركين اكتشافها، من خلال ممارسة الجولف، ونأمل خلال الشهر في تشجيع الناس على اعتبار الجولف جزءاً من رؤيتهم المعتادة للصحة واللياقة البدنية».

بدوره قال نيل جراهام، مدير تطوير لعبة الجولف في منطقة الشرق الأوسط والهند في الاتحاد الدولي للاعبين الهواة: «إن المشاركة في الفعاليات تسهم في رفع مستوى الوعي بالفوائد الصحية الكبيرة التي يقدمها الجولف، من خلال الأنشطة المرافقة لفعاليات تحدي دبي للياقة البدنية».