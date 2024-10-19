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الرياضة

كايو لوكاس يكرر التألق أمام النصر في «الكأس الأغلى»

كايو لوكاس يكرر التألق أمام النصر في «الكأس الأغلى»
19 أكتوبر 2024 13:52

علي معالي (أبوظبي)

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هز كايو لوكاس مهاجم الشارقة، شباك النصر للمرة الثانية، خلال أكتوبر، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الأولى موسم 2022- 2023، ضمن دور الـ 16، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، وانتهت لمصلحة «الملك» 2-1، تقدم كايو بالهدف الأول، وأضاف البوسني بيانيتش الهدف الثاني، وتُوج «الملك» في اللقب في ذلك الموسم.
ويتألق كايو أمام النصر في «الكأس الأغلى»، بخلاف «دوري أدنوك للمحترفين» الذي سجل خلاله هدفاً واحداً فقط موسم 2022- 2023، ضمن «الجولة 13»، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. 
وفي الوقت نفسه، زار عثمان كمارا شباك النصر للمرة الأولى في الكأس، بهدف الافتتاح، في المباراة الأخيرة التي انتهت لمصلحة «الملك» بهدفين، واللاعب الشاب ليس غريباً عن شباك «العميد» في الدوري، وسبق أن سجل في مرماه أكثر من مرة، بل أصبح متخصصاً بـ «الثنائية»، الأولى عندما كان في كلباء، ولعب له معاراً موسم 2021- 2022، وانتهت المباراة بفوز «النمور» 3-0، ضمن الجولة الثامنة من الدوري، والثانية مع الشارقة في «الجولة 16» للموسم الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

 

كأس رئيس الدولة
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
النصر
كايو لوكاس
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