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الرياضة

الإمارات تشارك في «عربية المضمار»

الإمارات تشارك في «عربية المضمار»
19 أكتوبر 2024 14:30

 
أبوظبي (وام)

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أعلن الاتحاد العربي للدراجات، مشاركة الإمارات و5 دول أخرى هي مصر، والسعودية، وقطر، والجزائر، والسودان، في البطولة العربية للمضمار، المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة ديسمبر المقبل.
وأكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أن القائمة المعلنة أولية، تنتظر تأكيد مشاركة بقية الدول الأخرى، نظراً لأهمية البطولة في تعزيز التنافس الرياضي بين الدراجين العرب، ورفع مستوى دراجات المضمار في المنطقة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد العربي يعقد اجتماعاً 9 نوفمبر المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستعراض العديد من القضايا المرتبطة بالخطط التطويرية، وتقييم الوضع الحالي لرياضة الدراجات في المنطقة العربية، والفعاليات التي يخطط الاتحاد لتنظيمها مستقبلاً.
وأضاف أن الاتحاد العربي للدراجات يستعد أيضاً لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي 15 نوفمبر، لاستعراض تقارير الأداء، والإنجازات الماضية.
وأوضح أن مجلس الإدارة قرر بالتنسيق مع الاتحاد العراقي للدراجات، تأجيل البطولة العربية لدراجات الطريق التي كانت مقررة في العراق العام الجاري إلى العام المقبل، إضافة إلى تأجيل البطولة العربية للدراجات الجبلية في تونس، بعد التشاور مع مسؤولي الاتحاد المحلي هناك.

الإمارات
الدراجات
مصر
السعودية
قطر
الجزائر
السودان
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