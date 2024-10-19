لقب «الفومورولا-1» يتأجل إلى «جولة الشارقة»



الصين (الاتحاد)

حصد زورق «فيتنام 1» بقيادة السويدي جوناس آندرسون، لقب السباق الرئيسي من الجولة الخامسة، لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا1»، والذي أقيم في تشينجتشو بالصين، بعد أن تفوق عبر السباق منذ البداية وحتى النهاية، محرزاً فوزاً مهماً له، وتبعه زورق الفرنسي بيتر مورين ممثل الفريق الصيني وزورق الفنلندي سامي سيليو.

وجاءت حظوظ زوارق الفرق الإماراتية، لتكون غير سارة في الجولة، بعدم مشاركة زورق «أبوظبي 16»، بقيادة راشد القمزي، منذ البداية بسبب عطل فني، في حين شهد السباق الرئيسي خروج زورق «أبوظبي 5»، بقيادة ثاني القمزي منذ الدورة الثانية، وأيضاً خروج زورق «الفيكتوري 3»، بقيادة أحمد الفهيم، بسبب تعرضه لحادث، بالإضافة إلى خروج زورق «الفيكتوري 4»، بقيادة إريك ستارك، لتعرضه لعطل أيضاً، ولاحقاً خروج المتصدر قبل الجولة للترتيب العام روست ويت على زورق «الشارقة 17»، في الدورة 14 خلال السباق.

وبهذه النتيجة تصدر جوناس آندرسون الترتيب العام للبطولة مرة أخرى برصيد 99 نقطة، في حين تراجع زورق الشارقة بقيادة روست ويت إلى المركز الثاني برصيد 96 نقطة، ويأتي بيتر مورين الفرنسي ثالثاً «79.5 نقطة»، وتراجع للمركز الرابع زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك «77.5 نقطة».

وتنتقل إثارة المنافسة للجولة الختامية من البطولة والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل في الشارقة، والتي تشهد حسم المنافسة على لقب الموسم.