تجربة جديدة لمشاهدة نجوم الجولف في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن منظمو بطولة جولة «دي بي ورلد للجولف»، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، إطلاق تجارب مشاهدة جديدة في مواقع مختلفة في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال إقامة النسخة الـ 16، في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ويسود الترقب للتصفيات الختامية التي تضم هذه المرة بطولتي أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في ياس لينكس، ثم بطولة جولة دي بي ورلد، اللتين تشهدان مشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، وتومي فليتوود الفائز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب أسماء مثل شين لوري، جاستن روز، وآدم سكوت، وبرت ماكنتاير.

وأوضح توم فيليبس، مدير جولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط أن الجماهير التي ستحضر بطولة هذا العام ستشهد تغييرات كبيرة في منطقة الانطلاقة الأولى، حيث تم إضافة مناطق جلوس تتسع لعدد أكبر من المشاهدين، مما يوفر تجربة مشابهة للاستاد، ويضمن رؤية مثالية لضربات الانطلاق الأولى للاعبين.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة برنامجاً ترفيهياً حافلاً، مع الكثير من الأنشطة التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها في المنطقة المخصصة لهم.