الوصل يستعيد «الهيبة» في انطلاقة رحلة «اللقب الأغلى»

معتز الشامي (دبي)

استعاد الوصل حامل لقب كأس رئيس الدولة، «هيبة البطل»، بعد تأهله لربع نهائي البطولة نفسها، بالفوز الكبير على حساب الوحدة 3-1، في مواجهة دور الـ16 على ملعب استاد زعبيل.

وتمكن الوصل من مصالحة جماهيره الغاضبة، بسبب تراجع أداء الفريق، وابتعاده عن قمة ترتيب الدوري، بعدما تلقى هزيمتين منذ بداية الموسم أمام العين وخورفكان، وتراجع للمركز الثامن، حيث تعد المنافسة على أغلى الألقاب تعويضاً مهماً عن البداية المتواضعة في الدوري.

من ناحيته، أثنى ميلوش مدرب الوصل على لاعبي فريقه، بعدم حسم بطاقة التأهل لربع النهائي عن جدارة أمام الوحدة، وقال: «أشكر اللاعبين على الأداء القتالي، ورغبة الفوز العالية، كما أشكر الجماهير على الدعم الكبير من المدرجات».

وأضاف: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد جداً، وسيطرنا على اللعب بسلسلة من التحركات الإيجابية على مرمى المنافس، وتمكنا من التسجيل، كما أننا حصلنا على عدد من الفرص الجيدة لمزيد من الأهداف، لكن على الرغم من ذلك سمحنا لهم بالسيطرة قليلاً في بعض فترات المباراة».

وأكمل: «كنا قادمين من ثلاث خسائر متتالية ما بين الدوري، ودوري أبطال آسيا للنخبة، لذلك كنا نرغب في تحقيق الفوز مهما كلف الأمر، لاستعادة الهدوء ونغمة الانتصارات، وبالتالي الثقة، لذلك أنا سعيد بذلك الفوز، لاسيما أن الفريق أظهر شخصيته على الجانب الدفاعي، وقدم المهاجمون المساندة المطلوبة».

ولفت ميلوش إلى أنه كان يتمنى أن ينهي اللاعبون المباراة أمام الوحدة بعدد أكبر من الأهداف، خصوصاً أن هناك فرصاً سهلة ضاعت من اللاعبين، حيث كان يمكن تسجيل هدفين على الأقل.

وتابع: «كنا يجب أن ننهي اللقاء بنتيجة 4 أو 5 أهداف، لكن عموماً أنا سعيد بتأهلنا للدور ربع النهائي، حيث إن لدينا ذكريات جميلة مع هذه البطولة الموسم الماضي، وهي مسابقة رائعة حقاً، وواجهنا في هذا الدور أحد أصعب فرق البطولة».