كريسبو يطالب لاعبي العين بنسيان «الهلال السابق»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل العين تحضيراته المكثفة، لخوض المباراة المرتقبة أمام ضيفه الهلال السعودي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما سيؤدي الهلال حصته التدريبية الأخيرة غداً الأحد، على استاد هزاع بن زايد، الذي يستضيف المباراة المرتقبة مساء بعد غدٍ الاثنين.

وتكتسب تلك المواجهة أهمية كبيرة في غرب آسيا بشكل عام وليس فقط لجماهير الفريقين، حيث تجمع العين أمام الهلال، في ظل الرغبة الكبيرة من جماهير الأزرق السعودي، بتعويض الخسارة الكبيرة، التي مني بها الفريق على نفس الملعب في أبريل الماضي بالنسخة التي توج بها «الزعيم» لاحقاً على حساب يوكوهاما، حيث فاز العين على الهلال 4-2 على ملعبه.

ويختلف الأمر هذه المرة، حيث عانى العين هزة غير متوقعة في مسيرته، بعدما تعثر بالخسارة الجولة الماضية أمام الغرافة في الدوحة، بينما تعادل قبلها مع السد القطري على استاد هزاع بن زايد في افتتاح مشواره بالبطولة، وبات مطالباً بضرورة الفوز على العملاق السعودي، والمرشح بقوة للتتويج باللقب، فضلاً عن تصدره ترتيب مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط.

ويحل العين في المركز العاشر لمجموعته بنقطة وحيدة، ويحتاج للخروج بنتيجة إيجابية، لاستعادة مساره بشكل أفضل، وللحصول على الثقة والدفعة المعنوية اللازمة قبل استكمال بقية مشواره في المنافسات الخارجية، حيث سيلتقي الأهلي المصري يوم 29 أكتوبر الجاري في كأس القارات للأندية بالقاهرة.

واستعاد العين لاعبه لابا كودجو، الذي يعد خياراً خططياً مفضلاً للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، كما استعاد جاهزية المدافع خالد الهاشمي، بالإضافة إلى كل من خالد البلوشي ومحمد عباس، فضلاً عن الدفعة المعنوية الكبيرة لكل من سنابريا وسيجوفيا، بعد تسجيلهم الأهداف أمام حتا في مسابقة كأس رئيس الدولة.

ويعول كريسبو على الجاهزية النفسية والفنية للاعبيه لخوض غمار المواجهة القوية أمام الهلال، والتي ستشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً في أرض الملعب.



وعقد هيرنان كريسبو اجتماعاً موسعاً باللاعبين خلال التدريب الأساسي أول من أمس، طالبهم خلاله بضرورة التركيز في الملعب، وضرورة التواضع ونسيان النتيجة التي تحققت الموسم الماضي أمام الهلال، خاصة أن الضيوف جاؤوا بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز، وتعويض تلك النتيجة، ويتوجب على العين أن يقاتل بشراسة، وأن يلعب بروح عالية ورغبة في تقديم مستوى أداء مميز، واستغلال الفرص التي تلوح أمام المرمى على عكس ما حدث في آخر المباريات.

وكان الجهاز الفني للعين قد أراح بعض العناصر الأساسية من مباراة حتا بدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وعلى رأسهم سفيان رحيمي، الذي يعد الورقة الرابحة في تشكيلة «الزعيم» المتوقعة، بالإضافة إلى إيريك، الذي يعد أحد أبرز العناصر في الجبهة اليسرى، دفاعاً وهجوماً.