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الرياضة

«أبيض الناشئين» يختتم تحضيرات التصفيات الآسيوية

«أبيض الناشئين» يختتم تحضيرات التصفيات الآسيوية
19 أكتوبر 2024 16:45

دبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة معسكره الخارجي في تايلاند، الذي أقيم على مدار ثمانية أيام، ضمن تحضيراته الأخيرة للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها لاوس في الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر الحالي، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا «السعودية 2025».
وقال ماجد سالم الزعابي مدرب المنتخب: «إن فترات إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية كانت جيدة، وساعدنتا على التحضير المناسب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية التي سنعتمدها خلال المباريات».
وأضاف المدرب: «استفدنا كثيراً من معسكرنا الحالي، حيث حرصنا خلاله على خوض مباراة ودية أمام المنتخب التايلندي. اللاعبون على أتم الجاهزية للمشاركة في التصفيات، ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية».
ويفتتح «أبيض الناشئين» مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 23 أكتوبر، بعدها يلتقي منتخب لاوس يوم 25 أكتوبر، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، التي شهدت انسحاب منتخب لبنان.
 

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منتخب الناشئين
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كأس آسيا
ماجد سالم الزعابي
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