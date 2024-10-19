توتنهام يصالح جماهيره بـ«رباعية ويستهام»

لندن (د ب أ)

قلب توتنهام تأخره بهدف إلى فوز كبير 4-1 على ويستهام، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع توتنهام، الذي صالح جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برايتون، رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ويستهام عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم ويستهام عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 18، قبل أن يدرك ديان كولوشفيسكي التعادل لتوتنهام في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 52 سجل إيف بيسوما الهدف الثاني لتوتنهام، فيما تسبب ألفونسو أريولا، حارس مرمى ويستهام في الهدف الثالث في شباك فريقه في الدقيقة 55 أثناء محاولاته التصدي لكرة من هيونج سون مين، واختتم توتنهام رباعيته بهدف سجله سون هيونج مين في الدقيقة 60.