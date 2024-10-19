برشلونة يزف أنباءً سارة!



برشلونة (أ ف ب)



سيكون لاعب الوسط جافي، ضمن تشكيلة برشلونة التي ستواجه إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد إصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب، بحسب ما أكد مدربه الألماني هانزي فليك.

غاب ابن العشرين سنة عن الملاعب، منذ تعرضه لإصابة قوية بركبته، خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في نوفمبر 2023، ما أبعده عن كأس أوروبا 2024 التي أحرز «لا روخا» لقبها الصيف الماضي.

قال فليك في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة خصمه الأندلسي: «بالنسبة لجافي، فهذه خطوة مهمة، النادي بأكمله سعيد، هذه الخطوة التالية، وهو على مقاعد البدلاء».

تابع: «هو بحال جيدة، أعشق رؤيته في التمارين، لديه ذهنية استثنائية، ومن الجيد الاعتماد عليه ورؤية جودته».

حجز لاعب الوسط الموهوب موقعه مع الفريق الكاتالوني في موسم 2022، وأصبح بعمر السابعة عشرة أصغر لاعب يحمل ألوان بلاده، قبل أن ينزله عنه لزميله لامين يامال.

وتنفس برشلونة الصعداء أيضاً مع تعافي داني أولمو وفيرمين لوبيس، فيما أكد فليك أن يامال جاهز بعد إصابة بسيطة في عضلات فخذه الخلفية.

تابع مدرب منتخب ألمانيا السابق عن اللاعب المراهق الموهوب: «استفاد كثيراً من الراحة والعلاج، لذا شكراً للمنتخب الوطني».

وقال فليك: إن لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونج الذي عاد أيضاً بعد إصابة بكاحله، شعر بالانزعاج خلال التمارين، وتحوم الشكوك حول مشاركته الأحد في الملعب الأولمبي الموقت لبرشلونة.

ولا يزال برشلونة يفتقد عدة لاعبين، بينهم قلب الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو، فيران توريس والدنماركي أندرياس كريستنسن.

ويتصدر برشلونة ترتيب «الليجا»، قبل أسبوع مهم يشهد استقباله بايرن ميونيخ الألماني، الفريق السابق لفليك، ثم الكلاسيكو المنتظر مع غريمه المحلي ريال مدريد الذي يبتعد عنه راهناً ثلاث نقاط.

وفي ما يتعلق بالحارس إينياكي بينيا، بديل الألماني مارك-أندري تير شتيجن المصاب لفترة طويلة، قال فليك إنه ينال ثقته للبدء أساسياً، رغم ضم المخضرم العائد عن اعتزاله البولندي شتشيزني.

وحصل رئيس النادي جوان لابورتا على مصادقة حسابات النادي في الجمعية العمومية، مؤكداً أن برشلونة الباحث عن استعادة استقراره المالي قد «ضمد جرحاً ينزف منذ 2017».

تابع: «نحن في لحظة أساسية من تاريخنا وعدنا إلى نخبة الأندية العالمية دون فقدان هويتنا، وعاد برشلونة ليحظى بالتقدير في كل العالم».