جوميز: الزمالك لن يظل تحت الشجرة!



أبوظبي (د ب أ)



يرى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لكرة القدم أن السوبر المصري في الإمارات سيكون له طابع خاص، مشيراً في الوقت نفسه إلى قوة المنافس في مباراة «الأحد»، وهو بيراميدز.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في أبوظبي: «عندما نلتقي بيراميدز فإننا نلتقي أحد أفضل الفرق المصرية، وبالتالي فهي مباراة صعبة للغاية على الطرفين».

وأضاف: «الفوز بلقب البطولة الأفريقية أمر انتهى، ولا يجب أن نجلس تحت الشجرة ونسترخي لأننا حققنا ذلك، بل علينا أن نواصل العمل، ونقدم أقصى طاقتنا في المباراة القادمة ضد بيراميدز، حتى نحقق ما نريده في نهاية مطاف هذه البطولة وإسعاد جماهيرنا».

وقال: «المباريات الودية التي لعبناها خلال الفترة الماضية كانت جيدة، بغض النظر عن نتائجها، ووضعنا اللاعبين في إيقاع تدريب مرتفع للتجهيز. المباريات الرسمية ستكون مختلفة، وهذه أهمية مثل هذه اللقاءات، وثقتي كبيرة في قدرات وكفاءة لاعبي فريقي».

وأضاف: «غياب دونجا عن اللقاء أمر وارد، ولكننا فريق متوازن، وقادرون على تعويض غياب أي لاعب، ولا يهم من يلعب، فالكل جاهز للقيام بالمهام المطلوبة منه، وتقديم أفضل ما لديه وللفريق بشكل عام».

وقال جوميز: «المباراة المقبلة قصة مختلفة تماماً في المواجهة الماضية، ولا يهم تفوقنا على بيراميدز في السابق، خلال المباراة المقبلة والتفاصيل الصغيرة ستحدد النتيجة، ولن ننظر إلى نتائج سابقة بقدر النظر إلى تجهيز فريقي بشكل كامل للبطولة ومنها لقاء الأحد القوي والمرتقب».

وقال عمر جابر لاعب الفريق: «ندرك خطورة وأهمية المنافس كونه واحداً من الفرق المحترمة بالكرة المصرية، ويملك واحدة من أفضل التشكيلات في الدوري والملاعب المحلية، وبالتالي علينا أن نعمل له ألف حساب في أرض الملعب».

وقال: «نسينا اللقب الأفريقي الذي حققناه مؤخراً، ونفكر اليوم في بطولة جديدة، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، سواء تواجدت أم لم أتواجد في القائمة، لأنه شرف لأي لاعب التواجد بالطبع، لكن تبقى وجهة نظر المدرب هي الأساس في الاختيار من عدمه».