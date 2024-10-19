كولر: الأهلي يستعد للنهوض على قدميه



مراد المصري (أبوظبي)



أكد مارسيل كولر مدرب الأهلي، أن فريقه استعد بالشكل المناسب، من أجل محاولة النهوض على قدميه مجدداً، واستعادة التوازن، وذلك من خلال السعي للفوز بلقب كأس السوبر المصري، بداية من مواجهة سيراميكا كيلوبترا، الأحد، في أبوظبي.

وعبر كولر عن سعادته بالوجود في أبوظبي، وقال: «الملعب الذي نخوض عليه التدريبات جيد للغاية، ويساعدنا بالتحضير للأمور التي سنقوم بها في المباريات، وأتمنى أن تملأ الجماهير المدرجات، لأن وجودها يمنح لاعبينا الدافع لتحقيق الانتصارات».

وحول احتمالية «المداورة» بين اللاعبين، وتحديداً مركز حراسة المرمى، قال: «لن أسرب التشكيلة التي أخوض بها اللقاء، إلا أنه يجب التأكد من جاهزية اللاعبين الدوليين على الصعيدين البدني والذهني، بعد السفر الطويل والإرهاق».

وأضاف: «نريد استعادة توازننا، والوقوف على أقدامنا مرة أخرى، في الأهلي هدفنا الأساسي أن نحقق الفوز في كل مباراة، ولذلك نعمل بأقصى جهدنا للتحضير للمباراة المقبلة».

وقال: «الأداء الجماعي يحقق الأهداف التي نتطلع لها، ويجب أن نبتعد عن الأداء الفردي في المباراة المقبلة».

من جانبه، طلب محمد الشناوي قائد الأهلي، إغلاق موضوع «المداورة» الذي تحدث فيه قبل ذلك على حد قوله، وأضاف: «في الأهلي أي 11 لاعباً يتواجدون في الملعب، فإن بقية اللاعبين يقفون في ظهرهم ويساندونهم مهما كان المركز».

وقال: «مصطفى شوبير أخي الصغير، وقدم مباريات جيدة في أفريقيا والدوري، وكلنا 29 لاعباً نساند بعضنا البعض، واختيار التشكيلة قرار الجهاز الفني، ولا أحد يخرج خارج النص في الأهلي».