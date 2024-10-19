الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كولر: الأهلي يستعد للنهوض على قدميه

كولر: الأهلي يستعد للنهوض على قدميه
19 أكتوبر 2024 18:52

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة


أكد مارسيل كولر مدرب الأهلي، أن فريقه استعد بالشكل المناسب، من أجل محاولة النهوض على قدميه مجدداً، واستعادة التوازن، وذلك من خلال السعي للفوز بلقب كأس السوبر المصري، بداية من مواجهة سيراميكا كيلوبترا، الأحد، في أبوظبي.
وعبر كولر عن سعادته بالوجود في أبوظبي، وقال: «الملعب الذي نخوض عليه التدريبات جيد للغاية، ويساعدنا بالتحضير للأمور التي سنقوم بها في المباريات، وأتمنى أن تملأ الجماهير المدرجات، لأن وجودها يمنح لاعبينا الدافع لتحقيق الانتصارات».
وحول احتمالية «المداورة» بين اللاعبين، وتحديداً مركز حراسة المرمى، قال: «لن أسرب التشكيلة التي أخوض بها اللقاء، إلا أنه يجب التأكد من جاهزية اللاعبين الدوليين على الصعيدين البدني والذهني، بعد السفر الطويل والإرهاق».
وأضاف: «نريد استعادة توازننا، والوقوف على أقدامنا مرة أخرى، في الأهلي هدفنا الأساسي أن نحقق الفوز في كل مباراة، ولذلك نعمل بأقصى جهدنا للتحضير للمباراة المقبلة».
وقال: «الأداء الجماعي يحقق الأهداف التي نتطلع لها، ويجب أن نبتعد عن الأداء الفردي في المباراة المقبلة».
من جانبه، طلب محمد الشناوي قائد الأهلي، إغلاق موضوع «المداورة» الذي تحدث فيه قبل ذلك على حد قوله، وأضاف: «في الأهلي أي 11 لاعباً يتواجدون في الملعب، فإن بقية اللاعبين يقفون في ظهرهم ويساندونهم مهما كان المركز».
وقال: «مصطفى شوبير أخي الصغير، وقدم مباريات جيدة في أفريقيا والدوري، وكلنا 29 لاعباً نساند بعضنا البعض، واختيار التشكيلة قرار الجهاز الفني، ولا أحد يخرج خارج النص في الأهلي».

 

الإمارات
أبوظبي
السوبر المصري
الأهلي المصري
مارسيل كولر
الزمالك
بيراميدز
محمد الشناوي
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©