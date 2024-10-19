الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلباو يستعيد «النغمة» في «الليجا»

بلباو يستعيد «النغمة» في «الليجا»
19 أكتوبر 2024 19:08

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة يزف أنباءً سارة!
صحيفة إسبانية تُعارض «رواية أنشيلوتي» في «واقعة مبابي»!


عاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه إسبانيول 4-1، في المرحلة العاشرة.
وافتتح داني فيفيان التسجيل، بعد تمريرة من الغاني إيناكي وليامز (6) الذي سجل بنفسه الهدفين الثاني والثالث (28 و30) بتمريرتين حاسمتين من أليكس بيرينجير، صاحب الهدف الرابع (55).
في المقابل، سجّل البديل ألفارو تييرو هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 92.
وكان بلباو سقط أمام جيرونا 1-2 في المرحلة الماضية وتعادل مع ضيفه إشبيلية 1-1 قبلها، وما بين المباراتين انتصر على ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتاً أيضاً.
وتأتي النتيجة الإيجابية لبلباو قبل استضافته سلافيا براغ التشيكي في المرحلة الثالثة من المسابقة الأوروبية، وهو الذي كان افتتحها بالتعادل مع مضيفه روما الإيطالي 1-1.

الدوري الإسباني
الليجا
بلباو
إسبانيول
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©