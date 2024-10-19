بلباو يستعيد «النغمة» في «الليجا»



مدريد (أ ف ب)



عاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه إسبانيول 4-1، في المرحلة العاشرة.

وافتتح داني فيفيان التسجيل، بعد تمريرة من الغاني إيناكي وليامز (6) الذي سجل بنفسه الهدفين الثاني والثالث (28 و30) بتمريرتين حاسمتين من أليكس بيرينجير، صاحب الهدف الرابع (55).

في المقابل، سجّل البديل ألفارو تييرو هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 92.

وكان بلباو سقط أمام جيرونا 1-2 في المرحلة الماضية وتعادل مع ضيفه إشبيلية 1-1 قبلها، وما بين المباراتين انتصر على ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتاً أيضاً.

وتأتي النتيجة الإيجابية لبلباو قبل استضافته سلافيا براغ التشيكي في المرحلة الثالثة من المسابقة الأوروبية، وهو الذي كان افتتحها بالتعادل مع مضيفه روما الإيطالي 1-1.