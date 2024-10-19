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الرياضة

شباب الأهلي إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

شباب الأهلي إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة
19 أكتوبر 2024 19:17

 
فيصل النقبي (دبا الحصن)

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تأهل شباب الأهلي إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على دبا الحصن بهدفين، أحرزهما كارتابيا في الدقيقة الخامسة، وسردار أزمون في الدقيقة الثامنة.
ونجح «الفرسان» في حسم اللقاء بأقل مجهود، من أجل الاستعداد للمباريات والاستحقاقات القادمة، عبر هدفين خلال الدقائق الأولى، بداية من هدف كارتابيا في الدقيقة الخامسة، وأتبعه سردار أزمون بالثاني بعدها بثلاث دقائق، ليُبصم شباب الأهلي على نتيجة المباراة منذ البداية.
وخلال الشوط الثاني، ندرت الفرص للفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، حتى أطلق الحكم حمد علي يوسف صافرة النهاية.

كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
دبا الحصن
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