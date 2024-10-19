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الرياضة

الجزيرة يتأهل إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة

الجزيرة يتأهل إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة
19 أكتوبر 2024 19:28

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تأهل الجزيرة إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، عقب فوزه على العروبة بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن دور الـ 16.
ويدين «فخر أبوظبي» بالفضل في هذا الانتصار إلى عمر تراوري الذي سجل الهدف الحاسم.
أهدر الجزيرة فرصة التقدم، عندما أضاع رامون ميريز ضربة جزاء بتسديد الكرة في العارضة في الدقيقة 16.
حاول العروبة التسديد من مسافة بعيدة عن طريق سالم سليمان، إلا أن الحارس علي خصيف وقف له بالمرصاد.
وفي الشوط الثاني، بدأ العروبة في الوصول إلى مرمى الجزيرة، وسط محاولات من «فخر أبوظبي»، إلا أنها لم تصل إلى الخطورة المطلوبة.
واقتنص عمر تراروي هدف التقدم للجزيرة، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 85، وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع حصول روزا لاعب العروبة على البطاقة الحمراء.

 

كأس رئيس الدولة
الجزيرة
العروبة
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