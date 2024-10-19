فاران إلى «غرفة الاجتماعات»!



لندن (د ب أ)



انضم الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم السابق، الذي اعتزل مؤخراً، إلى مجلس إدارة نادي كومو الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن فاران «31 عاماً» ترك مانشستر يونايتد عقب انتهاء تعاقده، بعد الفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ووقع على عقد لمدة عامين مع كومو، الذي يدربه سيسك فابريجاس، الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي.

ولكن فاران تعرض لإصابة في الركبة في مباراته الأولى بكأس إيطاليا أمام سامبدوريا، وأعلن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 اعتزاله الشهر الماضي.

وقال اللاعب الفرنسي إنه سيستمر مع كومو، وتم التأكد على أنه سيتواجد عضواً في مجلس إدارة النادي الإيطالي.

وقال فاران: «أن تكون رياضياً على مستوى عالٍ يأتي مع الفرح، والتضحية والدافع المستمر لتقديم أقصى ما عندك». وأضاف: «طوال مسيرتي، كنت متحفزاً من خلال الرغبة للتطور والسعي إلى التميز، الانتقال من الملعب إلى غرفة الاجتماعات، ليس نهاية رحلتي الكروية، إنها بداية أتطلع لها». وأضاف: «الانضمام لمجلس إدارة كومو يسمح لي بمواصلة الإسهام في الرياضة أثناء تشكيل مستقبلها».

ويركز فاران على الشباب والتعليم جزء من دوره الجديد، بالإضافة إلى المساعدة في تقديم النصائح لكومو للتطور وتحقيق النجاحات على المدى الطويل.