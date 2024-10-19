لايبزج.. «الانطلاقة مستمرة»



برلين (أ ف ب)



واصل لايبزج انطلاقته الجيدة هذا الموسم، وانفرد مؤقتاً بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عندما تغلب على مضيفه ماينز 2-0 في المرحلة السابعة.

وحسم لايبزج نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر لاعب وسطه الدولي الهولندي تشافي سيمونز (20)، والمدافع الدولي المجري ويلي أوربان (37).

واستعد لايبزج على أكمل وجه لاستضافة ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الثالث تواليا للايبزج والخامس في سبع مباريات لم يتذوق فيها طعم الخسارة حتى الآن في «البوندسليجا»، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، وفض شراكة الصدارة مؤقتاً مع بايرن ميونيخ الذي يستضيف شتوتجارت في قمة المرحلة.

وارتقى فرايبورج إلى المركز الثاني مؤقتاً بفوزه على ضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف للإيطالي فينتشنزو جريفو (34) والنمساوي فيليب لينهارت (37) وكريستيان جونتر (45) مقابل هدف لفيليب تييرتس (65).

ورفع فرايبورج رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن حامل اللقب الذي صعد إلى المركز الرابع بقلبه الطاولة على ضيفه أينتراخت فرانكفورت وتغلب عليه 2-1.

وحصل باير ليفركوزن على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما احتسبت له ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، إثر عرقلة المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي داخل المنطقة من لاعب الوسط الفرنسي جونيور دينا إيبيمبي، لكن المهاجم الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس أهدرها.

بدوره، حصل أينتراخت فرانكفورت على ركلة جزاء اقتنصها الدولي المصري عمر مرموش، بعد عرقلته من لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش، انبرى لها بنفسه بنجاح (16) رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

وعوَّض أندريش خطأه بإدراكه التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه، إثر تمريرة من المهاجم الفرنسي مارتان تيرييه، وحرمه القائم الأيسر من التعزيز مطلع الشوط الثاني بإبعاده تسديدته من حافة المنطقة (63).

وحذا بونيفايس حذو أندريش، وعوَّض إهداره لركلة الجزاء المبكرة بمنحه التقدم لفريقه، عندما استغل تمريرة عرضية من البديل فلوريان فيرتس، أبعدها كيفن تراب برعونة بقدمه، تابعها برأسه داخل المرمى الخالي (72)، وهو الهدف الخامس لبونيفايس هذا الموسم.

وارتكب حارس مرمى ليفركوزن خطأ فادحاً كاد يكلف فريقه هدف التعادل، عندما خرج من عرينه لإبعاد كرة، لكنه سدده في قطب دفاعه الدولي جوناثان تاه، وتهيأت أمام المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي والمرمى مشرع أمامه، حاول متابعتها برأسه، لكنه لعبها ضعيفة فتدخل تاه في توقيت مناسب، وأبعدها قبل أن يشتتها المدافع البوركينابي إدمون تابسوبا (90).

وأنقذ تراب مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة زاحفة لفريتس من داخل المنطقة الى ركنية (94).

ورفع باير ليفركوزن الذي سيحل ضيفاً على بريست الفرنسي الأربعاء في الجولة الثالثة للمسابقة القارية العريقة، رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أينتراخت فرانكفورت الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وتغلب هوفنهايم على ضيفه بوخوم بثلاثة أهداف للدولي الكرواتي أندري كراماريتش (11) وماريوش بوتلر (65) والبوسني هاريس تاباكوفيتش (90) مقابل هدف للكوستاريكي كريستيان جامبوا (76).

وأهدر لوكاس داشنر ركلة جزاء لأوجسبورج في الدقيقة 88.

كما فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على هايدنهايم بثلاثة أهداف للياباني كو إيتاكورا (22) وتيم كلينديينست (62 و75 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للبرازيلي ليو سيينزا (12) ومارفين بيايرينجر (80 من ركلة جزاء).