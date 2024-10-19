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الرياضة

سلوت: الحكم على ليفربول بعد «الوزن الثقيل»!

سلوت: الحكم على ليفربول بعد «الوزن الثقيل»!
19 أكتوبر 2024 20:10

 
لندن (د ب أ)

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يدرك الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول جيداً، أن الحكم على فريقه سيأتي بعد سلسلة من المباريات القوية في الأسابيع المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن المدرب الهولندي قدم بداية رائعة مع الفريق هذا الموسم، حيث فاز بثماني مباريات من أول تسع خاضها، لكنه اعترف بأن المنافسين لم يكونوا من الوزن الثقيل بالنسبة لفريقه.
وكان المنافسون في المباريات الماضية يتواجدون في النصف الثاني من جدول الترتيب، لكن يبدو أن الفريق تنتظره مباريات أكثر إثارة، حيث يستضيف تشيلسي الأحد قبل مواجهة لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا، ثم يلعب مع مضيفه أرسنال في الدوري.
كما يخوض الفريق مواجهات أخرى عدة مع برايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل وإيفرتون، إلى جانب مواجهات في دوري أبطال أوروبا مع باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني، ثم مع برايتون في كأس الرابطة.
وقال سلوت عن الأيام السبعة المقبلة: «إذا حكمت على الفريق من أسبوع واحد فقط، لن يكون ذلك عادلاً».
وأضاف: «حتى لو قدمنا أداءً جيداً فلن يكون ذلك عادلاً، لذلك أعتقد أنه يجب أن نحكم على أنفسنا بعد تلك الفترة من المباريات، وليس مجرد ثلاث مباريات من أصل ست أو سبع أو ثمان منهم».
وتابع سلوت: «سنعرف بعد ذلك كيف نتصرف، وكيف نؤدي إذا خضنا العديد من المباريات في الدوري ودوري الأبطال، وهذا هو الطبيعي في موسم أي فريق، ونحن ندرك مدى صعوبة الأمر».

الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
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تشيلسي
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