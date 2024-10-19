«اليونايتد» ينتعش في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



انتعش مانشستر يونايتد، بتحقيق فوزه الأول، بعد خمس مباريات على حساب ضيفه برنتفورد 2-1، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين يونايتد بفوزه إلى الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو (47) والدنماركي راسموس هويلوند (62)، بعد تقدّم الضيوف عبر الجامايكي إيثان بينوك في نهاية الشوط الأول.

وقد يكون المدرب الهولندي إريك تن هاج أكثر المرتاحين بهذا الفوز، بسبب التهديد بالإقالة الذي يعيش تحت وطأته، وهو الذي فشل بقيادة «الشياطين الحمر» إلى أي فوز في خمس مباريات متتالية خسر في واحدة منها.

وكان فوز اليونايتد الأخير يعود إلى سباعيته في مرمى بارنسلي من الدرجات الدنيا في كأس الرابطة الإنجليزية في 17 سبتمبر، وقبله ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري.

ورفع اليونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً قبل مواجهة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو بقيادة فنرباخشة التركي «الخميس» في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

في المقابل، تجمّد رصيد برنتفورد عند 10 نقاط أيضاً، إنما في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

واستعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات بعد تعادلين، عقب تغلبه على مضيفه المنقوص فولهام 3-1.

سجّل مورجان روجرز (9)، أولي واتكينز (59) والفرنسي إيسا ديوب (بالخطأ في مرمى فريقه 69)، فيما سجل المكسيكي راوول خيمينيس (5) لفولهام وأضاع البرازيلي أندرياس بيريرا ركلة جزاء (16)، بينما طرد زميله الدنماركي يواكيم أندرسن (64).

وطُرد المهاجم البديل لفيلا الشاب جايدن فيلوجين بعد نيله إنذارين في خمس دقائق (93).

وارتقى فيلا إلى المركز الرابع مؤقتاً بـ17 نقطة بينما بقيَ فولهام في المركز التاسع مؤقتاً بـ11 نقطة.

وحقق برايتون فوزه الثاني توالياً، بفوزه على مضيفه نيوكاسل بهدف نظيف سجله المتألق داني ويلبيك في الدقيقة 35.

وهذا الهدف الثالث في أربع مباريات لمهاجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في ثماني مباريات.

وفرّط ساوثهامبتون بتقدمه بهدفين أمام ضيفه ليستر سيتي عبر كاميرون أرشر والنيجيري جو أريبو (8 و28)، واستقبل ثلاثة أهداف عبر الأرجنتيني فاكوندو بوانانوتي (65) وجيمي فاردي (74 من ركلة جزاء) والبديل الغاني جوردان أيو (98)، بعد طرد لاعب وسط أصحاب الأرض الأسكتلندي راين فرايزر (73)، وفاز إيفرتون على مضيفه إيبسويتش بهدفين، سجلهما السنغالي إيليمان نداي (17) ومايكل كين (40).