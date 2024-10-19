7 لاعبين يمثلون الإمارات في «الألعاب العالمية» بالبحرين



دبي (وام)



أعلن اتحاد الشطرنج اختيار 7 لاعبين ولاعبات للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي تستضيفها البحرين الشقيقة من 23 إلى 31 أكتوبر الحالي.

وينافس ممثلو الدولة في 14 رياضة، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والملاكمة، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والألعاب البارالمبية والسباحة، والتايكواندو، والمصارعة.

وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار أبطال الإمارات للفئات السنية لعام 2024، وهم أحمد خميس المزروعي، وحميدان الزعابي، وحمدان إدريس، وعهود عيسى خميس، وشما خلفان السويدي، وعنود عيسى خميس، وروضة عيسى السركال.

وأكد اتحاد الشطرنج اكتمال الاستعدادات لخوض المنافسات المقررة بعد معسكر إعداد ناجح في دبي، وتوفير المتطلبات كافة التي تعزز المشاركة القوية في البحرين.