6 أرقام في عودة «اليونايتد»!



معتز الشامي (أبوظبي)



عاد مانشستر يونايتد إلى الانتصارات، في الدوري الإنجليزي، بالفوز على برنتفورد 2-1، ضمن الجولة الثامنة، بعد تعادلين وخسارة في آخر 3 جولات بـ«البريميرليج».

ورفع «اليونايتد» رصيده إلى «النقطة 11» في المركز العاشر، فيما تجمد رصد برنتفورد عند «النقطة 10» في المركز الـ12.

وكان «اليونايتد» قد تعادل مع كريستال بالاس من دون أهداف بالجولة الخامسة، قبل السقوط أمام توتنهام 0-3 بالجولة السادسة، ثم التعادل سلبياً أمام أستون فيلا بالجولة السابعة، قبل أن يفوز على برنتفورد 2-1.

وسجل «مان يونايتد» 6 أرقام متميزة بعد «ثنائية» برنتفورد التي أعادته إلى سلسلة الانتصارات.

وحقق «اليونايتد» فوزه الأول بالدوري الإنجليزي، منذ أكثر من شهر، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على برنتفورد في «أولد ترافورد».

وأسهم جارناتشو في 8 أهداف مع «مان يونايتد» بكل المسابقات هذا الموسم، بعد تسجيل هدف التعادل أمام برنتفورد.

وأحرز الدنماركي هويلوند هدفه الأول مع «اليونايتد» بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ احتاج إلى 4 مباريات، من أجل هز الشباك للمرة الأولى، بعدما تغيب عن أول 4 جولات بالبطولة بسبب الإصابة.

وبعد خسارة أكبر عدد من النقاط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي «30 نقطة»، أصبح برنتفورد الآن أيضاً هو الفريق الذي أهدر أكبر عدد من النقاط بعد تصدره الدوري هذا الموسم «11 نقطة» حتى الآن.

وفاز مانشستر يونايتد بجميع مبارياته الأربع على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برنتفورد.

وسجل جارناتشو هدفه بعد 89 ثانية من بداية الشوط الثاني، وكان أسرع هدف لمانشستر يونايتد بعد الشوط الأول في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر 2022 ضد توتنهام بهدف البرازيلي فريد بعد 76 ثانية، وهو أسرع هدف تعادل بعد الاستراحة منذ فبراير 2014 ضد ستوك بهدف فان بيرسي بعد 87 ثانية.