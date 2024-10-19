كلباء يُكمل «ربع نهائي» الكأس



علي معالي (الشارقة)



أكمل كلباء فرق دور الثمانية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تخطي عقبة البطائح 3- 0، في المباراة التي أقيمت باستاد خالد بن محمد بالشارقة. سجل الأهداف مهدي قائدي «هدفين» في الدقيقتين 59 و85، ودانيل بيسا من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى في الشوط الأول، ومالت الخطورة والسيطرة لكلباء في النصف الثاني من اللقاء، بعد النقص العددي في صفوف البطائح، عقب طرد أنطونيو فيالهو، وتصدى درويش محمد حارس البطائح لضربة جزاء نفذها شهريار في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، جاء طرد أنطونيو فيالهو في الدقيقة 48 بمثابة «نقطة التحول» في مجريات المباراة، حيث سيطر كلباء، مستفيداً من النقص العددي، وقص مهدي قائدي شريط الأهداف بمهارة في الدقيقة 59، ليحتسب الحكم ضربة جزاء لعرقلة قائدي، ترجمها دانيل بيسا إلى الهدف الثاني في الدقيقة 66، وأكمل قائدي «الثلاثية» قبل النهاية بخمس دقائق.