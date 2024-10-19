الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يُكمل «ربع نهائي» الكأس

كلباء يُكمل «ربع نهائي» الكأس
19 أكتوبر 2024 22:12

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
العين والجزيرة.. «القمة الأقوى» في «دور الثمانية»
الجزيرة يتأهل إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة


أكمل كلباء فرق دور الثمانية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تخطي عقبة البطائح 3- 0، في المباراة التي أقيمت باستاد خالد بن محمد بالشارقة. سجل الأهداف مهدي قائدي «هدفين» في الدقيقتين 59 و85، ودانيل بيسا من ضربة جزاء في الدقيقة 66.
وجاءت المباراة متقاربة المستوى في الشوط الأول، ومالت الخطورة والسيطرة لكلباء في النصف الثاني من اللقاء، بعد النقص العددي في صفوف البطائح، عقب طرد أنطونيو فيالهو، وتصدى درويش محمد حارس البطائح لضربة جزاء نفذها شهريار في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، جاء طرد أنطونيو فيالهو في الدقيقة 48 بمثابة «نقطة التحول» في مجريات المباراة، حيث سيطر كلباء، مستفيداً من النقص العددي، وقص مهدي قائدي شريط الأهداف بمهارة في الدقيقة 59، ليحتسب الحكم ضربة جزاء لعرقلة قائدي، ترجمها دانيل بيسا إلى الهدف الثاني في الدقيقة 66، وأكمل قائدي «الثلاثية» قبل النهاية بخمس دقائق.

كأس رئيس الدولة
كلباء
البطائح
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©