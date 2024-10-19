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الرياضة

فيرستابن بطل سباق السرعة في «فورمولا أميركا»

فيرستابن بطل سباق السرعة في «فورمولا أميركا»
19 أكتوبر 2024 23:09

 
أوستن (رويترز)

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فاز ماكس فيرستابن سائق رد بول، بسباق السرعة بجائزة أميركا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بعد أن بدأ من مركز أول المنطلقين، لينهي بذلك سلسلة من ثماني هزائم، ويوسع الفارق الذي يتفوق به في صدارة ترتيب السائقين أمام لاندو نوريس سائق مكلارين إلى 54 نقطة.
واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثاني بفارق 3.882 ثانية خلف فيرستابن، وذلك بعد أن تجاوز نوريس في بداية اللفة الأخيرة على حلبة الأميركتين في أوستن.
وكان الفوز هو الأول لفيرستابن منذ سباق السرعة في النمسا في يونيو الماضي.
وحقق فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، بذلك الفوز بجميع سباقات 100 كيلومتر الأربعة حتى الآن هذا الموسم، ويتبقى اثنان آخران، ويقام سباق جائزة أميركا الكبرى الرئيسي الأحد.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
أميركا
ماكس فيرستابين
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