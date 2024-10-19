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الرياضة

ميلان يستعيد التوازن رغم «الطرد»

ميلان يستعيد التوازن رغم «الطرد»
19 أكتوبر 2024 23:14

 
روما (أ ف ب)

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استعاد ميلان المنقوص توازنه، عقب خسارته أمام فيورنتينا، وذلك عندما حقق فوزاً بشق الأنفس على ضيفه أودينيزي 1-0 في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
واستهل ميلان المباراة بأفضل طريقة ممكنة، وافتتح التسجيل مبكراً عبر مهاجمه الدولي النيجيري صامويل تشوكويزي بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك أسكنها على يمين مواطنه الحارس المرمى مادوكا أوكوي (13).
لكن الفريق اللومباردي تلقى ضربة موجعة، إثر طرد لاعب وسطه الدولي الهولندي تيجاني رايندرس لإعاقته لاعب الوسط الدولي السلوفيني ساندي لوفريتش، عندما كان في طريقه إلى الانفراد بحارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان (29) وذلك بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».
وكان الطرد نقطة التحول في المباراة؛ لأن أودينيزي فرض سيطرة مطلقة، بحثاً عن التعادل، وسنحت له العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، بل أن هز الشباك مرتين عبر الهولندي كينجسلي إيهيزيبوي (45+1)، والبلجيكي كريستيان كاباسيلي (90+5)، لكنهما ألغيا بداعي التسلل.
وأهدر المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام بعد دقيقتين من دخوله مكان الدولي الإسباني ألفارو موراتا، فرصة تأمين فوز ميلان عندما تهيأت أمامه كرة على بعد مترين والمرمى مشرع أمامه فحاول متابعتها برأسه فكنه فقد توازنه وأصيب في كتفه، حيث اضطر الى ترك مكانه لمواطنه روبن لوفتوس-تشيك (78).
وخاض ميلان المباراة في غياب مدافعه الدولي الفرنسي تيو هرنانديز بسبب الإيقاف لمباراتين عقب طرد أمام فيورنتينا في المرحلة الماضية، حين مني بخسارته الثانية هذا الموسم (1-2)، كما جلس جناحه الدولي البرتغالي رافايل لياو على دكة البدلاء ترقباً لمباراة الفريق أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى لفوزه الأول بعد خسارتين أمام ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني.
وهو الفوز الرابع لميلان في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 14 نقطة، وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر وبفارق الأهداف أمام جاره إنتر ميلان حامل اللقب.

 

الدوري الإيطالي
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أودينيزي
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