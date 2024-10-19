«البايرن» يُنذر برشلونة بـ «رباعية»!



برلين (أ ف ب)

أعاد المهاجم الدولي الإنجليزي فريقه بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات ووجّه إنذاراً شديد اللهجة إلى برشلونة الإسباني عندما سجل هاتريك، وقاده إلى الفوز على ضيفه شتوتجارت 4-0 في ميونيخ في قمة المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كين الثلاثية في الدقائق 57 و60 و80 رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف منفرداً بالمركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش.

وهو الهاتريك السادس لكين بألوان النادي البارفاري، رافعاً رصيده إلى 57 هدفاً معه في مختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى صفوفه الموسم الماضي قادما من توتنهام.

وختم البديل الدولي الفرنسي كينجسلي كومان المهرجان بهدف رابع (89).

وهو الفوز الأول لبايرن ميونيخ في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، وجاء في توقيت مناسب، وتحديداً قبل أربعة أيام من قمة ساخنة أخرى أمام مضيفه برشلونة في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

وبعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية، سقط العملاق البافاري في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام ضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب (1-1) ومضيفه أينتراخت فرانكفورت (3-3) ما سمح للايبزج باللحاق به إلى الصدارة، علماً بأنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة في الدوري.

وغابت الانتصارات عن فريق المدرب البلجيكي فانسان كومباني في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث مُني بالخسارة الأولى في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما سقط أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي (0-1) في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الخامس للعملاق البافاري في الدوري، فرفع رصيده إلى 17 نقطة، واستعاد الصدارة التي انتزعها منه لايبزج قبل ساعات بفوزه على مضيفه ماينز 2-0.

في المقابل، مني شتوتجارت الذي تنتظره بدوره رحلة صعبة إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس في المسابقة القارية العريقة، بخسارته الثانية في الدوري وفشل للمباراة الثالثة توالياً في تحقيق الفوز، فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن مؤقتاً.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من الفريقين مع أفضلية للنادي البافاري الذي غاب عن صفوفه صانع ألعابه جمال موسيالا بسبب الإصابة.

وانتظر بايرن الشوط الثاني لترجمة أفضليته إلى أهداف، فافتتح كين التسجيل بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من مسافة بعيدة أسكنها في شباك حارس المرمى السابق للنادي البافاري الدولي ألكسندر نوبل (57).

وأهدر كين فرصة التعزيز إثر تلقيه كرة من سيرج جنابري داخل المنطقة فسددها، لكن الحارس نوبل، لكنه عاد بعد ثوانٍ وهز الشباك مستغلاً كرة بالكعب من توماس مولر أمام المرمى سددها في الوهلة الأولى فارتدت من المدافع الفرنسي أنتوني روو وتهيأت أمامه مجدداً فتلاعب بمدافعين وسددها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس نوبل (60).

وسنحت فرصتان أمام قائد منتخب الأسود الثلاثة، دون أن ينجح في ترجمتهما (67 و77)، قبل أن يحقق «الهاتريك» عندما استغل مرتدة من المدافع جيف شابوت، إثر تسديدة للبرتغالي جواو بالينيا، فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (80).

وختم كومان، بديل جنابري، المهرجان بهدف رابع بتسديدة من مسافة قريبة (89).