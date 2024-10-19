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الرياضة

3 مباريات تستأنف دوري «الأولى»

«الصقور» ينشد التحليق الأول في الدوري
20 أكتوبر 2024 02:19

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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يستأنف دوري الدرجة الأولى مشواره في موسم 2024- 2025، من «الجولة الثالثة» والتي تنطلق اليوم بمباريات جلف أف سي والإمارات، الذيد وفليتوود يونايتد، مجد ويوناتيد على استاد طحنون بن محمد، وتتواصل الجولة مساء الغد بمباراتي الجزيرة الحمراء وجلف يونايتد، العربي ومصفوت.
وجرى في المقابل، تأجيل مباراتي دبا والفجيرة، حتا والظفرة، ضمن الجولة الثالثة إلى 20 ديسمبر المقبل، بعدما خاض «النواخذة» و«الإعصار» مواجهتي دور الستة عشر في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والتي شهدت وداع ممثلي الأولى، بخسارة حتا أمام العين 0-4، ودبا أمام بني ياس 0-1.
وأقيمت 13 مباراة في الجولتين الأولى والثانية لدوري الأولى، فيما تم تأجيل مباراة مجد وفيلتوود يونايتد في الجولة الأولى إلى 14 نوفمبر.
وتتساوى 4 أندية برصيد 6 نقاط من مباراتين، في سباق المنافسة على الصدارة، والتي تجمع على التوالي فرق دبا، حتا، الظفرة، والعربي، فيما يحتل فريق الإمارات المركز الأخير من دون رصيد، عقب خسارتين على التوالي أمام مصفوت 0-3، والعربي 1-2.

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
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