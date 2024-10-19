«سهم» تحصد كأس اللقايا الأبكار في مهرجان الظفرة للهجن

عبدالله عامر (منطقة الظفرة)

تواصلت إثارة منافسات مهرجان الظفرة 2024 لسباقات الهجن، والذي خصص لفئة اللقايا، وشهد مشاركة خليجية واسعة، حيث أقيمت منافسات اليوم الثاني لفئة اللقايا، وخصص لها 30 شوطاً توزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وشهدت الفترة المسائية إقامة 10 أشواط منها 8 رموز وجاءت النتائج كالتالي، في الشوط الأول، وتحدي كأس اللقايا الأبكار المفتوح، طارت «سهم»، لعلي عبد الله الفهيده المري مع ناموس الشوط والمركز الأول، بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 5:48:03 دقيقة.

وفي الشوط الثاني للجعدان المفتوح كان الموعد مع «شادي»، لراشد محمد مروشد محرزاً البندقية والناموس، بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 5:52:07 دقيقة.

وفي الشوط الثالث وكأس الأبكار الإنتاج، طارت «أنظار»، لسالم علي السبع الدرعي مع الناموس والمركز الأول وبزمن بلغ 5:55:03 دقيقة.

وفي آخر أشواط مقيض خارج الدار، وشداد الجعدان الإنتاج، تصدر «هتاش»، لسالم بن ثعلوب الدرعي مراحل الشوط، محققاً المركز الأول بزمن قدره 5:55:04 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، تصدرت غزلان لمانع علي بن حماد الشامسي مراحل الشوط، لتكسب كأس الأبكار المفتوح، بعد أن قطعت المسافة في توقيت قدره 5:55:3 دقيقة، وفي الشوط السادس، والتنافس على بندقية اللقايا المفتوح، كسب «الذيب»، لخميس عبد الله بن حميدان المنصوري بندقية الجعدان، بعد أن أنهى المسافة في 5:56:08 دقيقة، وفي الشوط السابع فازت «عالية» بشعار عامر محمد زايد المنصوري بناموس الشوط محققة كأس الأبكار الإنتاج وبتوقيت قدره 5:56:01 دقيقة. وفي الشوط الثامن وآخر رموز اللقايا، كسب «عالي»، لمحمد سهيل بن عويضان العامري المركز الأول والشداد الخاص بالجعدان الإنتاج بعد وصوله في 5:53:4 دقيقة. وبعد ختام المنافسات، توج عبدالله مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن، الفائزين في المنصة الرئيسية بميدان الظفرة.

«شي» تكسب «ناموس الصباحية»

كسبت «شي» لخميس سعيد بن حمدان المنصوري، ناموس أول أشواط الفترة الصباحية الخاصة باللقايا، بعد أن أنهت مسافة 4 كلم بزمن 6:01:0 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، كانت «الشبابية» لخليفة سلطان بالرشيد الكتبي، على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، بعد أن قطعت مراحل السباق بزمن 6:00:0 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، وتحدي الجعدان، انتصر «طريف» لصبيح سالم بن نعوف الغيلاني، على منافسيه، محققاً المركز الأول بتوقيت 5:59:0 دقيقة، وفي الشوط الرابع، حلق «معزم» لعتيق سالم الكعم سعيد العامري، بالمركز الأول بزمن 5:58:0 دقيقة.

وشهدت نتائج بقية الأشواط، فوز «عالية» لمحمد ناصر بوقبي المنصوري، بالشوط الخامس، فيما ذهب الشوط السادس إلى «ليالي» لسهيل علي بن عبيد بن علي الدرعي، والشوط السابع «غازي» لعبدالله عبيد بن علي الدرعي، والشوط الثامن «مذخور» لهلال محمد أحمد الوهيبي، والشوط التاسع «الذاير» لعبدالله رغش بن طبازة الدوده العامري، والشوط العاشر «جود» لعلي محمد بن عمير الراشدي، والشوط الـ 11 «شاهين» لمحمد سهيل بن عويضان العامري، والشوط الـ 12 «الفارس» لسطان عسى بوفنوشة المنصوري، والشوط الـ 13 «النفوذ» لعبيد بالجلوس بن ذيبان العامري، والشوط الـ 14 «جلادة» للدكتور سعيد بن سالم علي الشيخ، والشوط الـ 15«بشاير» لسهيل بن حمدان بن سالم الدرعي، والشوط الـ 16 «طموح» لمحمد عايد بن سعيد بن مبارك الكتبي، والشوط الـ 17 «محبة» لفيصل سالم بن علي جابر الحنزاب المري، والشوط الـ 18 «المدينة» لسعيد سالم بن حمد الجديلي، والشوط الـ 19 «ثمين» لسالم سالم بن خليفة المسافري، والشوط الـ 20 «ملبي» لصالح مبارك سميتان بالذيب النهدي «أفضل توقيت».