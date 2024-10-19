العين والجزيرة.. «القمة الأقوى» في «دور الثمانية»

مراد المصري (أبوظبي)

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والتي أجريت مساء أمس، بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، عن لقاء العين والجزيرة في أقوى «قمم» دور الثمانية، فيما يلتقي الوصل مع كلباء، وشباب الأهلي مع عجمان، وبني ياس مع الشارقة.

وتقام مباريات ربع النهائي على ملاعب محايدة، على أن يُعلن اتحاد الكرة تواريخ وتوقيتات اللقاءات في وقت لاحق.

وفي ختام دور الـ 16، تأهل الجزيرة إلى ربع النهائي، عقب فوزه على العروبة بهدف، ويدين «فخر أبوظبي» بالفضل في الانتصار إلى عمر تراوري الذي أحرز «الهدف الحاسم».

أهدر الجزيرة فرصة التقدم، عندما أضاع رامون ميريز ضربة جزاء بتسديد الكرة في العارضة في الدقيقة 16، وحاول العروبة التسديد من مسافة بعيدة عن طريق سالم سليمان، إلا أن الحارس علي خصيف وقف له بالمرصاد.

وفي الشوط الثاني، بدأ العروبة في الوصول إلى مرمى الجزيرة، وسط محاولات من «فخر أبوظبي»، إلا أنها لم تصل إلى الخطورة المطلوبة.

واقتنص عمر تراوري هدف التقدم للجزيرة، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 85، وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع حصول روزا لاعب العروبة على البطاقة الحمراء.

وصعد شباب الأهلي إلى ربع النهائي، بعد فوزه على دبا الحصن بهدفين، أحرزهما كارتابيا في الدقيقة الخامسة، وسردار أزمون في الدقيقة الثامنة.

ونجح «الفرسان» في حسم اللقاء بأقل مجهود، من أجل الاستعداد للمباريات القادمة، عبر هدفين خلال الدقائق الأولى، بداية من هدف كارتابيا في الدقيقة الخامسة، وأتبعه سردار أزمون بالثاني بعدها بثلاث دقائق، ليُبصم شباب الأهلي على نتيجة المباراة منذ البداية. وخلال الشوط الثاني، ندرت الفرص للفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، حتى أطلق الحكم حمد علي يوسف صافرة نهاية المباراة.

وأكمل كلباء عقد ربع النهائي، على حساب البطائح 3- 0، وسجل الأهداف مهدي قائدي «هدفين» في الدقيقتين 59 و85، ودانيل بيسا من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى في الشوط الأول، ومالت الخطورة والسيطرة لكلباء في «النصف الثاني» من اللقاء، بعد النقص العددي في صفوف البطائح، عقب طرد أنطونيو فيالهو، وتصدى درويش محمد حارس البطائح لضربة جزاء نفذها شهريار في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، جاء طرد أنطونيو فيالهو في الدقيقة 48 بمثابة «نقطة التحول» في مجريات المباراة، حيث سيطر كلباء، مستفيداً من النقص العددي، وقص مهدي قائدي شريط الأهداف بمهارة في الدقيقة 59، ليحتسب الحكم ضربة جزاء لعرقلة قائدي، ترجمها دانيل بيسا إلى الهدف الثاني في الدقيقة 66، وأكمل قائدي «الثلاثية» قبل النهاية بخمس دقائق.