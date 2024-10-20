برشلونة يلتقي إشبيلية.. ومارادونا «العامل المشترك»!

مراد المصري (أبوظبي)



يتطلع برشلونة إلى إعادة الفارق مجدداً إلى ثلاث نقاط عن مطارده ريال مدريد، وذلك عندما يلتقي «البلوجرانا» مع إشبيلية، اليوم الأحد، ضمن «الجولة العاشرة» من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».

ويملك برشلونة وإشبيلية العديد من اللاعبين السابقين والحاليين الذين ارتدوا ألوان الفريقين على مدار التاريخ، أحدهما يشارك في لقاء الليلة، وهو الفرنسي جول كوندي، الذي تعاقد معه برشلونة من إشبيلية بشكل مباشر في عام 2022.

المدافع الفرنسي الذي ظهر في ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» بين عامي 2019 و2022، قدم أداءً مثيراً للإعجاب، قبل أن يكمل الأمر في «كتالونيا»، حيث يلعب بشكل أساسي، إما في «قلب الدفاع» أو «الظهير الأيمن».

الأشهر في القائمة هو الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، الذي لعب في برشلونة في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينضم إلى إشبيلية، بعد فترة ناجحة في نابولي، حيث لعب مع الفريق الأندلسي موسماً واحداً 1992-1993.

ومن أشهر اللاعبين الآخرين الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي انضم إلى إشبيلية عام 2011، بعد فترة رائعة مع شالكة في كرة القدم الألمانية، وتطور ليصبح أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا في السنوات الثلاث التي قضاها في المدينة الأندلسية، وفاز بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2013-2014، وانتقل إلى برشلونة عام 2014، وكان موسمه الأول في «كتالونيا» مثيراً للإعجاب قدر الإمكان، حيث فاز الفريق بالثلاثية، وسجل راكيتيتش في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، ثم عاد إلى إشبيلية لمدة ثلاثة مواسم ونصف موسم أخرى، وفاز بلقب الدوري الأوروبي مرة أخرى في موسم 2022-2023.

كليمنت لينجليه هو مدافع فرنسي موهوب آخر لعب للناديين، وكان في إشبيلية بين عامي 2017 و2018، قبل أن يصبح لاعباً أساسياً في برشلونة بين 2018 و2022.

وأمضى البرازيلي أدريانو كوريا أكثر من عقدين في كرة القدم الإسبانية، وقسم وقته بين إشبيلية وبرشلونة، وانضم إلى إشبيلية عام 2005، وبعد فوزه بلقبين متتاليين لكأس الاتحاد الأوروبي مع النادي الأندلسي، انتقل إلى برشلونة عام 2010، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.