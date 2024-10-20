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الرياضة

الاتحاد يطارد الهلال في «ليلة الوفاء»

الاتحاد يطارد الهلال في «ليلة الوفاء»
20 أكتوبر 2024 08:43

 
الرياض (أ ف ب)

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واصل الاتحاد انتصاراته، بالفوز على ضيفه القادسية 3-1، ضمن المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
سجل ثلاثية الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيمة (7)، ومواطنه موسى ديابي (67)، والألباني ماريو ميتاج (81)، فيما سجل للقادسية الجابوني ايميريك أوباميانج (20).
ورفع هذا الفوز رصيد الاتحاد إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد القادسية عند النقطة 10 في المركز السابع.
وهو الانتصار الرابع توالياً في مختلف المسابقات، والثالث في الدوري للاتحاد.
وواصل بنزيمة مطاردة الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال على صدارة الهدافين بتسجيله الهدف الثامن له هذا الموسم بفارق هدف عن منافسه، فيما سجل ديابي هدفه الأول في ظهوره السابع مع الاتحاد.
بدأ اللقاء بسيطرة للاتحاد بصورة نسبية على الكرة، مستغلاً عاملي الأرض والحضور في ليلة الوفاء لتكريم الرؤساء السابقين للنادي، حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري 35564 مشجعاً.
وأسفرت السيطرة عن هدف مُبكر للاتحاد، بعدما وصلت كرة طولية لبنزيمة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك (7).
وحاول الجزائري حسام عوار بكرة سهلة عند الحارس (11).
وكاد التعادل يأتي حين وصلت كرة عرضية لأوباميانج داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها (14)، قبل أن يفعلها مهاجم أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني السابق، بعد مراوغته الحارس (20).
ومع بداية الشوط الثاني، استغل بنزيمة خطأ من دفاع القادسية، وسجل هدفاً ثانياً، ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لحكم الفيديو المساعد «الفار» (49).
وتمكّن ديابي من تسجيل الثاني لفريقه، بعد كرة من عوار (67)، قبل أن يؤمّن ميتاج الفوز، بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء (81).
وسجل أوباميانج هدفاً جديداً للقادسية، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغاه (90).
وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة الرائد والوحدة، سجل للرائد الجزائري أمير سعيود (53) ونواف السهلي (65)، بينما جاء هدفي الوحدة عبر عبدالعزيز نور (47) ومراد خضري (95).
بهذا التعادل رفع الرائد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما جمع الوحدة نقطته السادسة في المركز الرابع عشر.
وتعادل التعاون مع ضمك 2-2، سجل هدفي التعاون الجامبي موسى بارو (27) وعبد الفتح آدم (85) ولضمك السنغالي حبيب ديالو (60)، والكاميروني كيفين نكودو (77).
رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ضمك رصيده الى 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

الدوري السعودي
اتحاد جدة
القادسية
كريم بنزيمة
الهلال السعودي
أوباميانج
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