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الرياضة

«النيران الصديقة» تُنقذ يوفنتوس!

«النيران الصديقة» تُنقذ يوفنتوس!
20 أكتوبر 2024 08:58

روما (أ ف ب)

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لحق يوفنتوس بنابولي إلى الصدارة مؤقتاً، عندما حسم القمة بصعوبة، وبفضل النيران الصديقة أمام ضيفه لاتسيو «المنقوص» 1-0، على ملعب «اليانز ستاديوم» في تورينو، في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعانى «السيدة العجوز» الأمرّين أغلب فترات المباراة أمام فريق العاصمة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، إثر طرد مدافعه الدولي أليسيو رومانيولي، لعرقلته المدافع الفرنسي بيار كالولو لحظة انفراد.
وانتظر رجال المدرب تياجو موتا الدقيقة 85، لتسجيل هدف الفوز، وبالنيران الصديقة، عندما مرر المدافع الكولومبي خوان كابال كرة عرضية من الجهة اليسرى، حاول المدافع الإسباني ماريو جيلا إبعادها، لكنه خدع حارس مرماه إيفان بروفيديل، وأسكنها شباكه بالخطأ.
وعاد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه كالياري 1-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الرابع هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة، وهو الرصيد ذاته لنابولي المتصدر، والذي يحل ضيفاً على إمبولي الأحد، فيما مني لاتسيو بخسارته الثالثة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.
وتنتظر يوفنتوس قمة نارية الثلاثاء المقبل أمام ضيفه شتوتجارت الألماني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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