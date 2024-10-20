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الرياضة

ريال مدريد يُضيق الخناق على برشلونة

ريال مدريد يُضيق الخناق على برشلونة
20 أكتوبر 2024 09:06

مدريد (أ ف ب)

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بمشاركة أساسية، وهدف لنجمه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، فاز ريال مدريد على مضيفه سلتا فيجو 2-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبصم مبابي على الهدف الأول لريال مدريد، حين سدد كرة قوية من خارج المنطقة، بعدما وصلته كرة من مواطنه إدواردو كامافينجا (20) رافعاً رصيده الى ستة أهداف هذا الموسم، وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الثاني (66)، بعدما أدرك السويدي ويليوت سويدبيرج التعادل (51).
ورفع ريال بطل دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهته مع وصيفه بوروسيا دورتموند الألماني «الثلاثاء»، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني في الدوري خلف برشلونة بفارق الأهداف، قبل مواجهة الأخير مع إشبيلية «الأحد».
وتكبّد سلتا فيجو خسارته الخامسة، وبقيَ في المركز العاشر مؤقتا.
وأهدر سويدبيرج فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل، حين انفرد بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، العائد بعد تعافيه من إصابة، لكنه سدد إلى جانب القائم الأيسر (8).
ردّ عليه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة من على مشارف المنطقة، لكن الحارس فيسنتي جوايتا منعه من التسجيل (9).
وافتتح مبابي التسجيل، حين وصلته كرة من كامافينجا، حضّرها وسددها بقوة كبيرة لم يتمكّن الحارس جوايتا من إبعادها (20).
وأضاع فينيسيوس جونيور فرصة مضاعفة النتيجة برأسية، إثر عرضية من فالفيردي علت المرمى (39).
وفاجأ سويدبيرج الضيوف بالتعادل، حين تابع عرضية من أوسكار مينجيسا وسط غياب للرقابة الدفاعية (51).
وسنحت لأصحاب الأرض أكثر من فرصة للتقدّم، لكن فينيسيوس خطف الثاني للملكي، بعدما استلم كرة بينية من البديل الكرواتي لوكا مودريتش، وتخطى الحارس، واضعاً الكرة في مرماه (66).
وتصدى كورتا لتسديدتين محافظاً على تقدّم فريقه، وكان يمكن أن يدخل مرماه هدف التعادل لولا إهدار البديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس فرصة في الدقيقة 92.

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
سيلتا فيجو
برشلونة
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
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