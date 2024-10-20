يوفنتوس إلى بوجبا: «الأبواب مغلقة»!



روما (أ ف ب)



جدد يوفنتوس عبر مديره الرياضي كريستيانو جونتولي، تأكيده على أنه لم يعد يعوّل على بول بوجبا، حتى لو قال لاعب الوسط الدولي الفرنسي، إنه مستعد لخفض راتبه لمواصلة مسيرته مع النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الإيطالية، وذلك بعد تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات من أربع سنوات إلى 18 شهراً.

وقال جونتولي عبر منصة دازون للبث التدفقي: «موقفنا من بول واضح جداً، بول كان لاعب كبيراً في كرة قدم، لكنه توقف عن اللعب لفترة طويلة».

وأضاف «اضطررنا إلى الاستثمار في لاعبين آخرين، خلال هذه السنوات من الغياب، وفريقنا مكتمل في الوقت الحالي»، في إشارة إلى أن النادي كان على وشك إنهاء عقد لاعب خط وسطه الفرنسي.

ويرتبط بوجبا البالغ 31 عاماً، بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.

ويضمن له عقده الموقّع في يوليو 2022 راتباً سنوياً قدره ثمانية ملايين يورو، وتم تخفيضه إلى 2000 يورو شهرياً خلال الثمانية عشر شهراً من إيقافه، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون في أغسطس 2023.

أوقف في البداية لمدة أربع سنوات، وتم تخفيض العقوبة في بداية الشهر الحالي إلى ثمانية عشر شهراً من قبل محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وقال المُتوج بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده، في مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» هذا الأسبوع، إنه «على استعداد للتخلي عن المال، كي يتمكن من اللعب مرة أخرى مع اليوفي».

وأضاف «أنا لاعب في يوفنتوس، في رأيي، هذا كل ما هو موجود في الوقت الحالي».

منذ عودته إلى يوفنتوس «لعب معه في الفترة بين 2012 و2016»، في يوليو 2022، بعد ستة مواسم قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعب بوجبا، 12 مباراة فقط «213 دقيقة» مع نادي «السيدة العجوز» بسبب إصابة خطيرة في الركبة.