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الرياضة

أنشيلوتي يمتدح «سحر» مودريتش

أنشيلوتي يمتدح «سحر» مودريتش
20 أكتوبر 2024 09:36

فيجو (رويترز)

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كال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المديح للاعب الوسط لوكا مودريتش، بعد أن أظهر قائد كرواتيا «39 عاماً» سحره بتمريرة حاسمة رائعة، سجل منها فينيسيوس جونيور هدف الفوز، في انتصار صعب 2-1 على ملعب سيلتا فيجو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ريال مدريد بتسديدة رائعة من كيليان مبابي من مدى بعيد في الدقيقة 20، لكن المهاجم السويدي فيليوت سفيدبيرج أدرك التعادل في الدقيقة 51، إثر هجمة مرتدة، لكن مودريتش شارك بديلاً ليساعد ريال مدريد على الفوز.
وقال أنشيلوتي للصحفيين «إنه لشرف لي أن أدرب وأعمل مع مودريتش، كل ما تمكن من تحقيقه جاء، لأنه محترف رائع ورجل من أعلى مستوى، وعندما أدركوا التعادل أعتقد أن التبديلات منحت الفريق طاقة جديدة، إنه انتصار مهم للغاية، هذان هدفان رائعان من لاعبين أظهرا موهبتهما المذهلة من بناء الهجمة إلى وضع الكرة في الشباك، تدربا بجدية كبيرة وبذلا جهداً كبيراً خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لتحسين حالتهما، وعلينا أن نستمر في ذلك».
وأضاف المدرب الإيطالي «تنافسنا بشكل جيد، وكان الفريق ملتزماً طوال المباراة، ولعب سيلتا بشكل جيد وبكثافة، وفزنا بالنقاط الثلاث بفضل تمريرة رائعة من مودريتش، فهو يتمتع بهذه الجودة ويساعد الفريق دائماً، ولا يهم إن كان في التشكيلة الأساسية أو بين البدلاء، فهو يساعدنا دائماً، لقد شارك في لحظة صعبة من المباراة وصنع الفارق».
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة متساويا مع برشلونة المتصدر الذي خاض مباراة أقل ويستضيف إشبيلية اليوم «الأحد».
وسستضيف ريال مدريد فريق بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، قبل أن يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في قمة مرتقبة يوم السبت المقبل.

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
سلتا فيجو
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
لوكا مودريتش
كارلو أنشيلوتي
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