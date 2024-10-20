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الرياضة

ميسي يحجز مكاناً في كأس العالم للأندية

ميسي يحجز مكاناً في كأس العالم للأندية
20 أكتوبر 2024 09:42

واشنطن ( رويترز)

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حجز ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم مكاناً في كأس العالم للأندية 2025، ويستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة الموسعة التي تضم أفضل 32 نادياً من جميع أنحاء العالم.
وأصبح ميامي الفريق قبل الأخير الذي ينضم للبطولة التي تقام من 15 يونيو إلى 13 يوليو في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفاز ميامي للمرة الأولى بدرع المشجعين في الدوري الأميركي هذا الشهر، باعتباره الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم التمهيدي.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان صحفي «تهانينا على نجاحك الرائع في درع المشجعين لعام 2024، لقد أظهرت بوضوح أنك أفضل نادٍ في الملعب بالولايات المتحدة».
وأضاف «لذا، أنا فخور بأن أعلن أنك، باعتبارك أحد أفضل الأندية في العالم، تستحق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الجديدة، بوصفك النادي المضيف الذي يمثل الولايات المتحدة».
أعلن «الفيفا» انضمام ميامي لكأس العالم للأندية، بعد تحطيمه الرقم القياسي في عدد النقاط خلال الموسم التمهيدي بالدوري الأميركي لكرة القدم بفوزه 6-2 على نيو إنجلاند ريفولوشن ليصل إلى 74 نقطة.
وكان نيو إنجلاند قد سجل الرقم القياسي السابق في عام 2021 برصيد 73 نقطة. 

كأس العالم للأندية
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
أميركا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
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جياني إنفانتينو
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