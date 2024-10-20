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الرياضة

سان جيرمان.. «رباعية القمة»

سان جيرمان.. «رباعية القمة»
20 أكتوبر 2024 09:56

 
باريس (رويترز)

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سحق باريس سان جيرمان ضيفه ستراسبورج 4-2، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفضل أهداف سيني مايولو وماركو أسينسيو وبرادلي باركولا ولي كانج-إن.
ويحتل سان جيرمان صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، متساوياً مع موناكو، بعد ثماني جولات من اللعب، بينما يحتل ستراسبورج المركز السابع برصيد 10 نقاط.
وبعد تسديدة قبلها بدقائق قليلة، كسر مايولو لاعب وسط سان جيرمان الجمود لمصلحة باريس سان جيرمان، حيث وجد نفسه غير مراقب داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك بعد 18 دقيقة.
وعزز أسينسيو تقدم فريقه بعد دقيقتين فقط، من بداية الشوط الثاني، عندما استقبل بمهارة كرة مرتدة من حارس المرمى جورجي بيتروفيتش الذي تصدى لمحاولة من ديزيريه دوي.
وبينما سيطر باريس سان جيرمان على المباراة، استغل ستراسبورج فرصته، عندما نجح سيكو مارا في تقليص الفارق في الدقيقة 58.
وعزز باريس سان جيرمان تقدمه، عندما سجل باركولا الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 66، وأضاف كانج-إن الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.
ورد بابي داودا ديونج بهدف ستراسبورج، بعدها بدقيقتين مسجلا الهدف الأخير في المباراة.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ستراسبورج
موناكو
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