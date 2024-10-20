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الرياضة

ديوكوفيتش ونادال «32 مقابل 29»

ديوكوفيتش ونادال «32 مقابل 29»
20 أكتوبر 2024 10:17

 
الرياض (د ب أ)

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حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش آخر فوز له على الإسباني رافائيل نادال في بطولة «الملوك الستة» الاستعراضية للتنس في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن الغريمين خاضا 60 مواجهة بينهما خلال مسيرتهما، حيث كان ديوكوفيتش يتقدم بواقع 31 فوزاً مقابل 29 لنادال، لكن لن يكون هناك مباريات أخرى، بعدما أعلن نادال اعتزاله اللعب الأسبوع الماضي، وذلك بعد منافسات كأس ديفز للتنس في مدينة ملقا الإسبانية التي ستقام الشهر المقبل.
ومن غير الواضح أنه سيخوض منافسات الفردي بالبطولة، لكن الهزيمة بواقع 2-6 و6-7 و5-7 أمام ديوكوفيتش قد تكون الأخيرة بالنسبة للنجم البالغ 38 عاماً.
وفي حديثه لديوكوفيتش بعد المباراة قال نادال: «لقد كانت منافسة رائعة وعلى المستوى الشخصي، لقد قمت بمساعدتي لبذل أقصى جهد طوال ما يقرب من 15 عاماً، لذلك شكراً لك على ذلك، لأنه بدون ذلك ربما لم أكن أن اللاعب الذي عليه الآن».
وأضاف: «لقد كان ذلك حلماً تحقق أن أكون قادراً على اللعب لمدة 20 عاماً، وأن تكون لدي الفرصة للعب في أفضل الأماكن في العالم».
من جانبه قال ديوكوفيتش: «لدي احترام كبير لك، رياضي وشخص مدهش».

السعودية
الرياض
التنس
نوفاك ديوكوفيتش
رافاييل نادال
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