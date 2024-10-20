إصابة لاعب بايرن ميونيخ بكسر في «الترقوة»



ميونيخ (د ب أ)



يبقى ألكسندر بافلوفيتش لاعب وسط بايرن ميونيخ لكرة القدم مهدداً بالغياب عن الملاعب فترة طويلة، بعد إصابته بكسر محتمل في الترقوة، خلال مواجهة شتوتجارت في الدوري الألماني لكرة القدم.

وسقط بافلوفيتش على كتفه الأيمن، ليضطر لمغادرة الملعب، بعد خمس دقائق فقط، ليشارك مكانه جواو بالينيا في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة 4- صفر.

وصرح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن لشؤون الرياضة عبر قناة سكاي التلفزيونية بعد المباراة، إن التشخيص الرسمي لم يتضح بعد، مضيفاً «لكن يبدو أن اللاعب «20 عاماً» أصيب بكسر في الترقوة».

من جانبه، قال فينسنت كومباني مدرب الفريق «إنه لأمر مؤسف لبافلوفيتش، ولكن الإصابة لن تعيق مسيرته الاحترافية، لأنه ركيزة أساسية».

وتأتي إصابة بافلوفيتش قبل فترة مزدحمة لبايرن ميونيخ سيخوض خلالها الفريق سبع مباريات في غضون ثلاثة أسابيع، أولها مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل. ويعد بافلوفيتش ثاني لاعب مصاب في صفوف بايرن ميونيخ إضافة إلى جمال موسيالا الذي لم يتخلص بعد من إصابة في الورك.