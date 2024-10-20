أرسنال.. 5 أرقام سلبية بعد «ضربة بورنموث»!



معتز الشامي (أبوظبي)



عانى أرسنال من «أرقام سلبية» عدة، بعد سقوطه أمام بورنموث 1-2، على ملعب «فيتاليتي»، ضمن «الجولة الثامنة» من الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد «المدفعجية» عند «النقطة 17» في المركز الثالث، فيما رفع بورنموث رصيده إلى «النقطة 11» في المركز العاشر.

ونقدم لكم 5 أرقام سلبية لأرسنال بعد سقوطه أمام بورنموث وهي.

- منذ أول مباراة لميكيل أرتيتا مع أرسنال في جولة «البوسكينج داي» 2019، حصل «المدفعجية» على 18 بطاقة حمراء في الدوري الإنجليزي، أي أكثر بخمس بطاقات على الأقل من أي فريق آخر، بعد طرد ويليام ساليبا أمام بورنموث.

- حقق بورنموث فوزه الثاني على الإطلاق في الدوري الإنجليزي ضد أرسنال والأول منذ يناير 2018 «2-1».

- تعرض أرسنال لهزيمته الثانية في الدوري الإنجليزي عام 2024، والأولى له خارج أرضه هذا العام، حيث جاءت هزيمته السابقة أمام فولهام في ديسمبر 2023، كما تعد أول هزيمة له في «البريميرليج» هذا الموسم.

- استقبل أرسنال هدفين أو أكثر في 3 من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي، بعد أن فعل ذلك مرتين في مبارياته الـ 22 السابقة في المسابقة قبل هذه السلسلة.

- خاض أرسنال 12 مباراة خارج ملعبه خلال عام 2024، قبل المباراة الأخيرة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين.