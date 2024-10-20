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الرياضة

الأرقام لا تكذب.. فينيسيوس بطل «ثنائية» الريال

الأرقام لا تكذب.. فينيسيوس بطل «ثنائية» الريال
20 أكتوبر 2024 12:30

معتز الشامي (أبوظبي)


تصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور سلسلة أرقام رائعة حققها ريال مدريد، بعد الفوز الصعب على سيلتا فيجو 2-1، بملعب «بالايدوس»، ضمن «الجولة العاشرة» من الدوري الإسباني الموسم الجاري.
أحرز «ثنائية» الريال أمام سيلتا فيجو كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ليرفع «الملكي» رصيده إلى «النقطة 24»، ويتساوى مع غريمه التقليدي برشلونة في صدارة «الليجا»، لكن يتفوق «البارسا» بفارق الأهداف، وله مباراة بنفس الجولة «الأحد»، أمام إشبيلية، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند «النقطة 13» في المركز العاشر.
وهناك 6 أرقام متميزة حققها «الريال» وتصدرها البرازيلي فينيسيوس بعد ثنائية سيلتا فيجو.
- أسهم فينيسيوس بـ75 هدفاً في آخر 4 مواسم بـ«الليجا»، ما بين 47 هدفاً، و28 تمريرة حاسمة، ولا يوجد أي لاعب آخر وصل إلى المساهمة الـ70 حتى الآن.

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- فينيسيوس سادس أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى «بيج 5» برصيد 9 مساهمات.
- شارك فينيسيوس جونيور في هدف على الأقل في المباريات الـ6 الأخيرة في «الليجا» مع ريال مدريد.
- فينيسيوس ثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في «الليجا» هذا الموسم برصيد 9 مساهمات، بالتساوي مع لامين يامال ورافينيا «ثنائي» برشلونة، وخلفاً للمتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة صاحب الـ12 مساهمة تهديفية.
- مودريتش أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع ريال مدريد بعمر 39 عاماً و40 يوماً، وأكبر لاعب يسهم بهدف في تاريخ الملكي بعد صناعة الهدف الثاني لـ«الميرنجي» أمام سيلتا فيجو.
- أنشيلوتي يصل للمباراة الـ200 بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، ويعد أول مدرب إيطالي يحقق هذا الإنجاز في المسابقة والثاني مع «الملكي» بعد ميجيل مونيوز صاحب الـ424 مباراة مع الفريق.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
سيلتا فيجو
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
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