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الرياضة

«بريق الأمل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

«بريق الأمل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر
20 أكتوبر 2024 12:08

أبوظبي (الاتحاد)
نجح الجواد «بريق الأمل» لإسطبلات سعفان في الفوز بلقب المحطة المصرية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الحادية والثلاثين للكأس الغالية وسط حضور جماهيري مميز.
وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في ظل اهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربية في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.
وتمكن البطل «بريق الأمل» العائد لإسطبلات سعفان وتحت إشراف المدرب كريم عبدالنبي وقيادة الفارس فارس رضا من الظفر بلقب الشوط الرابع «الرئيسي» في مهرجان الكأس الغالية، ونجح في قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 2,03.00 دقيقة، فيما حل «مناضل سعفان» بطل النسخة الماضية بالمركز الثاني، في حين جاء بالمركز الثالث فهد الأمين.
وشهد مهرجان الكأس الغالية بمحطته الـ12 في مصر مشاركة 55 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، وذلك تحت إشراف الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، حيث فاز «كنعان أخناتون» بلقب الشوط الأول، و«يدوم العز» بلقب الشوط الثاني و«راغد» بلقب الشوط الثالث و«سلطان حمدون» بلقب الشوط الخامس و«سراج بدراوي» بلقب الشوط السادس.
شهد المهرجان وتوج الفائزين، سعيد المهيري ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، وفليكس يوسف رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.
من جهته قال فيصل الرحماني، المشرف العام لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بالتعاون الرياضي المشترك بين الإمارات ومصر»، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير لسباق الكأس الغالية في القاهرة والأجواء المميزة التي رافقت المهرجان بجميع أشواطه، معرباً عن سعادته بالنجاحات والأصداء المميزة والتفاعل الكبير لملاك الخيل في مصر مع سباقات الكأس الغالية».
وأضاف: «يسعدنا تواصل نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية وامتدادها للمحطة الـ12 في جمهورية مصر الشقيقة، كما نشيد بالجهود التنظيمية والدور المميز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر وحرصها على تحقيق المشاركة الواسعة لملاك ومربي الخيل في مهرجان الكأس الغالية، مؤكداً أن محطة مصر تمثل مفخرة لسلسلة سباقاتنا العالمية، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في الأشواط الستة لمهرجان الكأس الغالية الذي يعكس حجم ومكانة العلاقات والروابط الاستراتيجية والمسيرة المشتركة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين».

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