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الرياضة

«سيدات أبوظبي الرياضي» يبدأ الإعداد لربع نهائي «أبطال آسيا»

«سيدات أبوظبي الرياضي» يبدأ الإعداد لربع نهائي «أبطال آسيا»
20 أكتوبر 2024 12:15

أبوظبي (الاتحاد)
استأنف فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة تدريباته بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي استعداداً لدوري السيدات، وخوض الدور ربع النهائي لبطولة أبطال آسيا للأندية، عقب تأهله المثير من منافسات النسخة الأولى الآسيوية، التي أقيمت في السعودية والمرحلة الثانية التي أقيمت بمدينة ووهان الصينية، والتي حددت الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي.
ونجح ممثل كرة القدم النسائية الإماراتية في الفوز خلال المرحلة الثانية على صاحب الأرض والجمهور فريق جامعة ووهان الصيني مستضيف التصفيات، ثم جاء التعادل مع أبرز المرشحين للتأهل من تلك المجموعة فريق هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة (2-2)، وبذات النتيجة كان التعادل مع فريق صباح الماليزي، ليجمع ممثل الكرة الإماراتية 5 نقاط من دون هزيمة، محافظاً على المركز الثاني في ترتيب المجموعة، ليتأهل بجانب بطل كوريا، سفيراً للكرة العربية النسائية، فيما تأهل بطل الصين لاحقاً كأفضل الثوالث في ترتيب المجموعات.
ويعتبر ما حققه فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة إنجازاً رائعاً لكرة القدم الإماراتية النسائية، وفي أول مشاركة له بقيادة المدربة سارة حسنين لاعبة الفريق السابقة، مؤسس كرة القدم النسائية الإماراتية في عام 2005، حيث تكتسب المرحلة المقبلة أهمية تنافسية كبيرة، بعد أن وضحت ملامح الفرق المتأهلة على مستوى القارة الصفراء مع ختام منافسات المرحلة الثانية.
وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 مارس المقبل، على أن تقام منافسات الدورين قبل النهائي والنهائي في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025، وتسبق تلك المرحلة قرعة الأدوار الإقصائية.

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