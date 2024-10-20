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الرياضة

سلطان بن خليفة بن شخبوط يزور متحف الشطرنج في موسكو

سلطان بن خليفة بن شخبوط يزور متحف الشطرنج في موسكو
20 أكتوبر 2024 12:49

 
موسكو (الاتحاد)


زار الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، متحف نادي الشطرنج المركزي الذي يحمل اسم بطل العالم السابق ميخائيل بوتفينيك في موسكو، واستقبله أندريه فيلاتوف رئيس الاتحاد الروسي.
وقدم ديمتري أولينيكوف، مدير المتحف، جولة تعريفية استعرض خلالها أهم المعروضات من المجموعة الفريدة للمتحف.
حضر الزيارة هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

 

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وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن طلاب المدارس من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، يشاركون في بطولة «بيلايا لاديا» خلال يونيو المقبل.
وفي لقاء سابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أعرب بوتين عن سعادته، بمشاركة فرق من الدول الآسيوية في بطولة «بيلايا لاديا»، وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أنه سيقوم بتوجيه فريق العمل بالنادي بإرسال فريق للمشاركة في البطولة.
وقال أندريه فيلاتوف: «يشرفنا أن نستقبل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، في نادي الشطرنج المركزي، وأن نقدم له جولة في متحف الشطرنج الفريد، وسعداء للغاية بأنه أكد خلال زيارته استعداده لإرسال فريق العين للمشاركة في بطولة «بيلايا لاديا»، وبهذا تتسع رقعة المشاركة في بطولتنا المدرسية الشهيرة، التي افتتحها بوتين عام 2014، وتجذب العديد من الدول سنوياً.

الإمارات
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
الشطرنج
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موسكو
نادي العين للشطرنج والثقافة
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