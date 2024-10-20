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الرياضة

محمد سالم العنزي يقترب من «إدارة» النصر السعودي

محمد سالم العنزي يقترب من «إدارة» النصر السعودي
20 أكتوبر 2024 13:05

الرياض (د ب أ)
دخل الإماراتي محمد سالم العنزي قائمة الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير فريق النصر السعودي لكرة القدم.
وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية: «يحظى العنزي بتوصية من الإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنادي، ويعد من أقرب الأسماء لتولي المنصب».
وسبق للعنزي اللعب في صفوف النصر عام 1998 على سبيل الإعارة، وأسهم في تحقيق الفريق لقب كأس الكؤوس الآسيوية في الرياض.
وبدأت علاقة العنزي مع هييرو منذ أكثر من عشرة أعوام عندما زار الأخير نادي الجزيرة الإماراتي في 2013، ومثل العنزي منتخب قطر من 1996 حتى 2003، قبل أن يلعب للإمارات، وخلال مسيرته خاض العديد من التجارب الكروية، حيث احترف في صفوف الريان القطري، والنصر السعودي، والقادسية الكويتي، والوحدة والجزيرة والوصل والنصر في الإمارات، واعتزل اللعب عام 2009.


 

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