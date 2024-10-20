النصر يوجه الأنظار إلى «أبطال الخليج»



معتصم عبدالله (دبي)



أغلق النصر ملف المسابقات المحلية مؤقتاً، بخروجه المبكر من الدور الأول لكأس رئيس الدولة، بعد الخسارة أمام الشارقة 0-2، ليحول تركيزه إلى المواجهة المرتقبة أمام ضيفه ظفار العُماني، في الساعة السادسة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الأولى لبطولة «دوري أبطال الخليج للأندية».

ووضعت قرعة البطولة، والتي يُنظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم من أكتوبر الجاري إلى 15 أبريل 2025 بنظام الذهاب والإياب، «العميد» في «المجموعة الأولى»، إلى جانب ظفار العُماني، ودهوك العراقي، وأهلي صنعاء اليمني الذي يخوض مبارياته في الدوحة.

في المقابل، ضمت المجموعة الثانية الاتفاق السعودي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، وجرى تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث يحصل صاحب المركز الأول «البطل» على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، فيما بلغت جائزة «الوصيف» مليون دولار.

وتعد المشاركة المرتقبة لـ «العميد» هي الرابعة في «أبطال الخليج» بعد نسخ 1986 و1987 و2014 و2015، وكان «الأزرق» قد تُوج باللقب في نسخة «خليجي 29» على حساب صحم العُماني 2-1 في نهائي «نسخة 2014»، قبل أن ينهي مشوار المشاركة الأخيرة عام 2015 من الدور نصف النهائي أمام الشباب الذي تُوج باللقب.

واستقبلت إدارة النصر بعثة ظفار، والذي أكمل تحضيراته، من خلال التدريبات على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، وهبط منافس النصر إلى دوري الدرجة الأولى، بقرار من الاتحاد العُماني، بسبب عدم نجاحه في الحصول على الرخصة المحلية الآسيوية.

من جانبه، اعترف عادل تعرابت قائد «العميد»، بأحقية الشارقة في الصعود على حساب «الأزرق» إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال تعرابت: «تحكّمنا في مجريات المباراة في الشوط الأول، ولم نستثمر الفرص أمام منافس قوي نجح في الاستفادة من المرتدات».

وأضاف: «لم نظهر في الشوط الثاني بالشكل المطلوب، ولكن تبقى هذه كرة القدم، ونعتذر لجماهيرنا، وأعتقد أن الشارقة استحق التأهل».