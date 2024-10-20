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الرياضة

ظهور لافت للمواهب الناشئة في «تنشيطية البولو»

ظهور لافت للمواهب الناشئة في «تنشيطية البولو»
20 أكتوبر 2024 13:30

دبي (الاتحاد)

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شهدت البطولة التنشيطية الأولى للبولو، والتي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في مستهل الموسم الجديد، ظهوراً لافتاً لثلاثة من أصحاب المواهب الواعدة بعمر 9 سنوات، ممثلين في: خلف الحبتور، خليفة آل مكتوم، وأوتو.
وأبدى محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، سعادته بأداء ونجومية اللاعبين الناشئين الذين شاركوا في البطولة التنشيطية الأولى، لافتاً إلى أن سياسة أندية الدولة تركز على الاهتمام بالناشئين، وهو شعار المرحلة المقبلة، وقال: «بدأنا بالدفع بالناشئين، ونستمر في هذا النهج حتى نجني الثمار في المستقبل القريب».
وشاركت ثلاثة فرق في البطولة التنشيطية، حيث مثل الرباعي محمد الحبتور، وخلف الحبتور، وخليفة آل مكتوم، وجي جي «الفريق الأزرق»، فيما لعب في الفريق الثاني «الرباعي» أحمد السماك وأوتو وبيترا وتومي، وشارك مع الفريق الثالث «الأحمر» فريدي وهاني جابش وجافيري وبرناردو.

الإمارات
دبي
البولو
منتجع الحبتور للبولو والفروسية
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